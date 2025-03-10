樓一安爆莫子儀怪癖 拍戲超龜毛來真的

導演樓一安赴台中「中山73影視藝文空間」舉行座談。（海鵬提供、記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕導演樓一安曾以電影《該死的阿修羅》代表台灣角逐奧斯卡，他前天赴台中「中山73影視藝文空間」舉行座談，爆料合作5次的金馬影帝莫子儀的拍片怪癖，原來莫子儀對演戲非常執著，拍攝都堅持來真的。

金馬影帝莫子被樓一安爆料拍片怪癖。（記者陳奕全攝）

樓一安表示，之前拍影集《喝酒吧！笨蛋》時，莫子儀花兩個月鑽研調酒，自我要求每次調出來的酒、口味顏色都得一致，讓樓一安對他的龜毛程度嘆為觀止。

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聊起創作歷程，樓一安透露在寫電影《一席之地》的劇本時，僅以一個下午就將劇情和角色構思完成，《該死的阿修羅》卻寫了13遍，最後成功讓演員王渝萱連奪台北電影獎、金馬獎最佳女配角獎。

導演樓一安和熱情影迷合照。（海鵬提供）

樓一安的作品多和中下階層、外來移民的生命經歷相關，深受國際影人推崇；問他角逐奧斯卡的心得如何，他謙稱未來還要多學習，不過能去一趟洛杉磯玩還是滿開心的。

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