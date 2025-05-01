遭龍天翔摑掌「視網膜剝離」險失明？ 王燦發聲揭動刀內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕王燦在民視八點檔《好運來》與爸爸龍天翔的女友賴慧如有染，角色使壞讓觀眾恨得牙癢癢，他近來消失近1個月，被爆動了視網膜剝離手術，一度有失明危險。對此，王燦今（1日）表示，因3月底發現「視網膜剝離受損」，近期吿假進行「鞏膜扣壓手術」一切順利，感謝主治醫師的用心，也謝謝大家的關心。

王燦。（資料照；民視提供）

王燦眼睛受傷，被爆與拍衝突戲有關，他2個月前與龍天翔拍攝爭執戲，劇情是龍天翔得知女友賴慧如劈腿自己的兒子，先是狠打了賴慧如，之後怒賞王燦2巴掌，王燦當場眼泛血絲，有傳他一開始不以為意，就醫後才發現左眼視網膜剝離。

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對於傳出被龍天翔打到視網膜剝離，王燦發聲明澄清：「本人的病況與龍天翔大哥無關，在演出過程中所有的身體接觸動作戲都是經過套招，而且龍天翔大哥很有經驗，對本人沒有造成身體上的傷害，打巴掌的動作都是借位拍攝完成沒有接觸到臉部！」他提到，這次的眼睛不適，可能是因為去年年中做了「水晶體植入」，再加上今年2、3月戲份增加、眼壓逐漸上升，造成「視網膜剝離」，劇組盡力排假，讓王燦有比較長的治療與休養時間，希望能儘早恢復視力回歸劇組。

王燦經紀公司表示：「王燦治療狀況順利，現在已經慢慢康復中，遵照醫囑回診復健。至於新聞訊息中所臆測的病因，並非實際狀況，因此造成劇組和龍天翔大哥之困擾實感抱歉！」

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