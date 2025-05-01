永野芽郁代言首被開鍘 隱形眼鏡品牌悄撤廣告畫面

永野芽郁長期代言的隱形眼鏡品牌撤下其廣告畫面。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本25歲新生代女星永野芽郁日前與40歲男星田中圭爆出不倫戀，甚至還疑似劈腿韓星金武俊，儘管3人皆否認消息，但永野芽郁的形象仍一落千丈。昨（30）傳出她長期代言的隱形眼鏡品牌率先開出第一槍，將她的廣告悄悄撤下。

據日媒《東京體育報》報導，永野芽郁自2020年9月起代言隱形眼鏡品牌「eyecity」，今年2月才剛推出一支以支持兒童配戴隱形眼鏡為主題的新廣告。怎料，如今爆出不倫風波後，就有眼尖網友發現，eyecity官網上原本刊登她身穿品牌代表色水藍色服裝、面露微笑的廣告畫面已悄然消失。該品牌手機APP內的廣告欄也不見永野芽郁的身影，只看到其他藝人的廣告及折價券，就連eyecity官方YouTube頻道中，永野芽郁出現的相關廣告影片，也已經設為非公開。

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至於是否是因為不倫傳聞影響而撤下廣告，eyecity的製造商公司HOYA回應：「我們正在綜合評估各方面的影響，並採取相應措施，對於細節不便回答。」

永野芽郁近年憑藉清新甜美形象深受許多廣告主喜愛，更有著「新一代廣告女王」的封號。如今形象重創，目前她手上仍有10家品牌代言，這些廠商的後續動向也備受關注，據廣告業界相關人士表示，即便現階段部分代言未被撤下，但未來廣告續約甚至獲得新合約的可能性，業界普遍持悲觀看法。

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