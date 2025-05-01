25年來3度掉手機都拾回 佐籐麻衣：我愛台灣！

麻衣開心與司機合影。（翻攝自麻衣臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕日籍藝人佐籐麻衣1日凌晨在臉書透露在計程車上掉手機，當下嘗試打電話給自己，下一組客人在後車座位發現，將電話轉給運將，司機竟在20分鐘內將手機送回飯店門口。

麻衣欣喜之餘送上日本小禮物並與司機合影握手，她感動直呼在台灣25年來第3次掉手機，但每一次都能失而復得，深感台灣人的善良和熱情，大喊：「台灣很棒！我愛台灣！」

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她深感台灣人的善良和熱情，大喊：「台灣很棒！我愛台灣！」（翻攝自麻衣臉書）

麻衣臉書全文

剛剛發生了一個 非常緊張！又感動的事情發生！！

我今天晚上才有久違的錄節目。

所以白天就一直在拍自媒體的影片，錄完利菁姊的節目，節目錄完我有跟朋友們約在台北某個飯店的Bar

所有東西都拍很順利，見到朋友們也很開心！

聊聊天晚上11點多了 差不多大家要回家睡覺，

我們就下去正門口 2位朋友就走路回家，我和另外朋友因為方向一樣目的地都很近就決定坐了同一台車回去。

朋友叫的車 一到飯店門口 看到我們4位女生 真的不知道為什麼 就像甩尾一樣超級快的迴轉！然後預約被取消！（笑）

我們都滿頭 問號？我們也沒有奇怪 也沒有喝醉 4位美女耶！為什麼這樣子？？？ 大笑中剛好有一台計程車來了 我們就上車了

我和朋友 還有司機一路聊天 ，先到了我的飯店 （因為方向的關係 我就沒有到飯店正門口）側邊路下車，她就繼續坐那台回家。

一下車 發現

完蛋了！！！ 我手機 掉在後車座！！！

怎麼找都找不到 ，臉都綠了，好緊張好緊張⋯

先冷靜 。思考怎麼辦，

因為朋友的電話號碼 一個都不記得⋯

跟飯店櫃檯說手機掉在計程車的事，

因為我沒有在正門口下車所以監視機沒拍到 車號。

知道車牌就容易找得到車。

我手上也沒有收據 ，朋友在哪裡（仔細的地址）下車也不記得地址。

完蛋了⋯

打電話給我上車的飯店，一直打去沒人接。

我想到 用ipad IG 私訊給朋友 ，還好她還沒睡覺，知道這件事之後馬上幫我打電話給飯店及車隊服務中心。

還是需要車牌。

我就覺得 上車的飯店可能等到明天早上才開始接電話。

我用我住的飯店l電話打給自己，但我知道我手機是晚上10點過後就自動開睡覺模式。

不會響也不會震動。

所以打了好幾次 沒人接。

想要跟經紀人報告 也沒有公司人電話也沒有Line⋯有可能明天中午公司人來接我飯店才能報告（中間我一直未讀訊息肯定被擔心）

絕望當中 我還是繼續打給自己⋯

後來！！

有人接了！！！

我掉淚了

坐後座的客人發現螢幕有點亮還是摸到，

給司機聽了！！！

我真的哭哭的跟司機聊，

司機說 剛剛那個日本小姐嗎～？

喔～～～～～～！

現在正在載客人，等一下客人下車後馬上過去妳下車的飯店正門口！等我一下～！

那位可愛司機太厲害了 不到20分鐘喔～就到門口了

我就告訴司機感謝之意 還有送他日本小禮物。

我們還合照留紀念。

握手

可愛的司機說 這輩子第一次和日本女生握手！我就再次握手

oh～my～god～～～～！

真的太感動

在台灣掉手機 這25年來 第三次。

前面很久很久以前2次 都有回來 從來沒有不見過！

今天第三次我有信心會找得到。

真的馬上1小時內回到我手上了

這，真的是 台灣很棒！

在日本不大可能 司機親自載東西送到客人那邊，也不可能這麼快

代表 台灣人真的是 好熱情，又親切，

很善良很善良。

啊～～～～～～這麼晚時間了

但我跟大家不說不可

實在太感動了。

蘇？肅？穌？先生 真的感謝您

我愛台灣

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