晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

魔術「四騎士」強勢回歸！《出神入化3》預告正式曝光再掀熱潮

《出神入化3》和上集相隔9年，原班人馬終於一同回歸。（翻攝自IMDB）《出神入化3》和上集相隔9年，原班人馬終於一同回歸。（翻攝自IMDB）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座系列新作《出神入化3》昨正式釋出中文版官方預告，宣告這部廣受歡迎的魔術劫盜系列全新篇章即將登場。暌違多年，由傑西艾森柏格領軍的「四騎士」終於再度現身，這次將與新世代魔術高手聯手，帶來一場顛覆感官的超震撼魔術風暴。

該片描述魔術天團「四騎士」雖已退隱多年，卻因一項神祕任務再度集結，與新一代魔術高手攜手出擊，準備施展從未在大銀幕出現過的極致魔幻奇招。觀眾將見證一場結合謎團、智慧與視覺奇觀的全新冒險。

《出神入化3》首張海報曝光。（翻攝自IMDB）《出神入化3》首張海報曝光。（翻攝自IMDB）

原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、戴夫法蘭科以及缺席第2集的艾拉費雪繼續飾演「四騎士」成員。「浩克」馬克魯法洛與摩根費里曼也回歸演出；新加入的卡司包括在《Barbie芭比》中表現亮眼的雅瑞安娜葛林布雷、《滯留生》備受矚目新星多明尼克塞薩、《名偵探皮卡丘》賈斯提斯史密斯，以及以《控制》奧斯卡提名女星羅莎蒙派克。

電影由《猛毒》、《屍樂園》導演魯賓弗來舍執導，他也已確定將繼續執導系列第4集。前兩集《出神入化》分別於2013年和2016年推出，在全球收穫6.71億美金，影迷苦等9年終於推出新作，勢必再次喚起全球影迷的魔術熱潮。《出神入化3》將於11月14日台美同步上映。

《出神入化3》預告片：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中