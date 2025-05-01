魔術「四騎士」強勢回歸！《出神入化3》預告正式曝光再掀熱潮

《出神入化3》和上集相隔9年，原班人馬終於一同回歸。（翻攝自IMDB）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座系列新作《出神入化3》昨正式釋出中文版官方預告，宣告這部廣受歡迎的魔術劫盜系列全新篇章即將登場。暌違多年，由傑西艾森柏格領軍的「四騎士」終於再度現身，這次將與新世代魔術高手聯手，帶來一場顛覆感官的超震撼魔術風暴。

該片描述魔術天團「四騎士」雖已退隱多年，卻因一項神祕任務再度集結，與新一代魔術高手攜手出擊，準備施展從未在大銀幕出現過的極致魔幻奇招。觀眾將見證一場結合謎團、智慧與視覺奇觀的全新冒險。

請繼續往下閱讀...

《出神入化3》首張海報曝光。（翻攝自IMDB）

原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、戴夫法蘭科以及缺席第2集的艾拉費雪繼續飾演「四騎士」成員。「浩克」馬克魯法洛與摩根費里曼也回歸演出；新加入的卡司包括在《Barbie芭比》中表現亮眼的雅瑞安娜葛林布雷、《滯留生》備受矚目新星多明尼克塞薩、《名偵探皮卡丘》賈斯提斯史密斯，以及以《控制》奧斯卡提名女星羅莎蒙派克。

電影由《猛毒》、《屍樂園》導演魯賓弗來舍執導，他也已確定將繼續執導系列第4集。前兩集《出神入化》分別於2013年和2016年推出，在全球收穫6.71億美金，影迷苦等9年終於推出新作，勢必再次喚起全球影迷的魔術熱潮。《出神入化3》將於11月14日台美同步上映。

《出神入化3》預告片：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法