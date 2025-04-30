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野人祭出現「陽男傳說」！蛋堡唱到一半 台下有人認爸爸

蛋堡出動全家大小支持。（笨道策展提供）蛋堡出動全家大小支持。（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025野人祭上周末舉行，即便遭逢鋒面來襲，仍澆不熄「聽團仔」一顆熱情的心，活動兩天邀請多組國內外音樂人輪番上陣，其中解散近十年的「那我懂你意思了」獻上復出首演，擔任活動壓軸的金曲歌王「Soft Lipa」蛋堡笑稱：「難得有一場音樂祭離家這麼近，散步就可以來上班」，把現場變成一場嘻哈派對，讓台下觀眾一起「大合饒」。

「那我懂你意思了」正式復出。（笨道策展提供）「那我懂你意思了」正式復出。（笨道策展提供）

「那我懂你意思了」獻復出首唱。（笨道策展提供）「那我懂你意思了」獻復出首唱。（笨道策展提供）

第二屆野人祭移師到台北萬華的華中露營場舉行，聚集不少聽團仔相挺，在風雨中感受直球對決的搖滾節拍，「那我懂你意思了」初代團員暌違12年再次合體，表演開始前，台下便擠滿樂迷等待，當主唱修澤大喊：「謝謝大家，我們是那我懂你意思了，我們回來了！」立刻掀起尖叫聲，樂團帶來〈沒有人在乎你在乎的事〉、〈原諒我不明白你的悲傷〉、〈所以我停下來〉等曲，面對樂團首場正式回歸，主唱修澤除了在台上聲嘶力竭地歌唱，也表示：「真的沒想過會有這麼多人等待我們回來，很開心能把野人祭當作是一個新的起點，之後會在更多地方相見！」

鳳小岳自豪召喚陽光。（笨道策展提供）鳳小岳自豪召喚陽光。（笨道策展提供）

野人祭第二天幸運轉晴，鳳小岳領軍全新樂團「壓克力柿子」亮相，特別邀請八十八顆芭樂籽主唱阿強擔任嘉賓，兩人對於能召喚太陽露面，開心的自封為最強「陽男傳說」。蛋堡登台則展現金曲歌王氣勢，以DJ與長笛編制展現獨樹一格的嘻哈現場，許久未在台北戶外演出的他，出動一家大小相挺，還在台上對小孩呼喊：「爸爸的演出好看嗎？」結果台下樂迷齊聚回應吶喊「好看！」，讓蛋堡急智反應：「我突然多了好多孩子，好開心啊！」

海外陣容部分，來自紐約的獨立樂團「Beach Fossils」相隔多年再次來台開唱，如夢境般的吉他聲響，在大雨過後的週六夜晚，洗刷樂迷一身疲憊，團員更俏皮換上主辦單位致贈的特製「競選背心」，上面印著「專業，誠懇，值得信賴」字樣十分逗趣，不僅充滿台味，也敬佩活動在多重考驗的天氣下，依舊順利完美進行，更稱讚台灣樂迷的能量，讓他們印象深刻。

雖然面臨天氣多重考驗，但野人祭仍順利落幕，主辦單位笨道策展表示：「要在台北辦戶外活動本身就是一場考驗，很感謝大家一起陪伴我們度過最『野』的周末兩天，接下來下半年重頭戲『浪人祭』即將揭開序幕，敬請期待！」

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