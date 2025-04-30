不只賣日本天后專輯送裸照 老闆還曾逼女偶像賣身、拍成人片

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「演歌女王」八代亞紀自2023年離世後還不斷被利用，近日唱片公司決定推出追悼專輯，不過竟發現有她年輕時拍下的裸照，原來當年跟N某分手後落入老闆早川寬手裡，引起日網一陣譁然。早川寬更被爆出曾逼迫旗下女偶像拍攝成人片，甚至讓她們陪酒賣身，惡行百出。

八代亞紀離世後被人利用。（本報資料照，記者陳奕全攝）

根據日媒《DAILY新潮》報導，八代亞紀過去曾被爆料和已婚的N某同居，還因此轉到他所開設的唱片公司「Century Records」，兩人分手後，八代亞紀就轉至日本哥倫比亞，而當時的「Century Records」正陷入財務危機，所以早川寬以借錢為由，和「Century Records」要了八代亞紀的唱片母帶跟私密照作為擔保，才會發生如今買專輯送裸照的情況，消息一出，立刻有大批日本網友痛斥早川寬的惡行。

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八代亞紀悼念專輯將發行，但卻被發現有她年輕時的裸照。（翻攝自IG）

而早川寬成立「New Century Records」之前，還有一家經紀公司名為「青山音樂產業」，當時公司旗下有一組4人女團「4 RUSH」，其中一名成員向媒體爆料，自己被帶去陪酒賣身，還被老闆強迫拍成人片，讓當時的她驚慌失措。

同時該名成員也表示，當初只是看到雜誌上的徵人廣告所以想去挑戰，以為這是進入演藝圈的其中一個辦法，沒有想到會發生如此齷齪、荒唐之事，這讓她至今想起來都還是感到害怕。

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