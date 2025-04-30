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娛樂 電視

《與惡2》上檔時間確定 預告驚見「賈靜雯、温昇豪」身影

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎以及于子育主演的《我們與惡的距離》第二季今確定將於6月7日播出，同步釋出正式海報及前導預告，前導預告中，第一季飾演夫妻的賈靜雯以及温昇豪同步驚喜現身，分別以懷舊造型的新聞主播及名嘴身份出現，帶出了包括「立委互毆導致議事空轉」、及「無差別縱火殺人」等多個令人似曾相識的社會事件，畫面在快節奏中迅速交錯，拉出劇情長達20年的時空跨度。

賈靜雯在《我們與惡的距離》第二季客串新聞台主播。（CATCHPLAY提供）賈靜雯在《我們與惡的距離》第二季客串新聞台主播。（CATCHPLAY提供）

周渝民在《與惡2》飾演精神科醫生，卻在縱火案失去摯愛的他在前導預告中情緒失控：「我不要你們提醒我家裡只剩我一個人！」懷抱改革理想，卻在政壇中逐漸迷失自我的立委薛仕凌橫目怒訴：「是我不甘願乖乖閉嘴聽話！」於此同時，因為一場意外面臨人生巨變的謝欣穎幾度在生死邊緣徘徊，而周渝民悲痛的獨白：「我以為我們能接住所有人，但其實我們甚麼都接不住。」則令人心碎。

周渝民在《我們與惡的距離》第二季飾演精神科醫生，卻在縱火案失去摯愛。（CATCHPLAY提供）周渝民在《我們與惡的距離》第二季飾演精神科醫生，卻在縱火案失去摯愛。（CATCHPLAY提供）

角色充滿故事，讓主演也有感而發，周渝民認為每天都不容易，也都值得好好被重視：「人都應該要珍惜當下，很可能錯過的一件小事，會導致一輩子也無法重來的遺憾。」首度飾演政治人物的楊貴媚也忍不住感嘆：「人沒有絕對的善與惡，隨著自己年紀的逐步增長，也會慢慢發現，無論你是什麼樣的人，最終最重要的，其實是要守住自己的心。」

温昇豪在《我們與惡的距離》第二季是針砭時事的名嘴。（CATCHPLAY提供）温昇豪在《我們與惡的距離》第二季是針砭時事的名嘴。（CATCHPLAY提供）

《我們與惡的距離》第二季將於6月7日起，每週六晚間九點在公共電視、CATCHPLAY 電影台61頻道同步首播，晚間十點於串流影音平台 CATCHPLAY+ （台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版、以及首次加入台劇的國際平台 Amazon Prime Video 於海外超過240個國家或地區同步上架。

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