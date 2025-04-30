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歐陽靖帶兒旅遊遭疑「利益互惠」 不忍發聲：語意不清造成誤會

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣資深女演員譚艾珍與女兒歐陽靖感情融洽，兩人平常就像朋友般相處，還會一起帶歐陽靖兒子「新醬」出門旅遊。歐陽靖會在社群平台中分享旅遊日常及照片，沒想到近日卻遭到網友的質疑，網友認為歐陽靖即便強調自己無業配，但接受或曝光廠商給的某項產品，不也是一種「互惠」的方式，引起熱議

台灣資深演員譚艾珍（左）的女兒歐陽靖（右）離婚後獨自扶養兒子「新醬」。（翻攝自IG）台灣資深演員譚艾珍（左）的女兒歐陽靖（右）離婚後獨自扶養兒子「新醬」。（翻攝自IG）

歐陽靖昨（29）日在社交平台發聲道歉。（翻攝自IG）歐陽靖昨（29）日在社交平台發聲道歉。（翻攝自IG）

對此，有許多網友湧進社群平台謾罵，歐陽靖也在昨（29）日公開道歉了。在IG限時動態中歐陽靖坦承是自己語意敘述不清，所以才導致誤會，「旅遊感想很重視誠信與真實性，往後發文會特別註明非合作或宣傳交換，大家再決定要不要參考。」同時她也透露，成立粉專的目的是為紀錄母子倆的成長與旅行點滴，未來無論贊助與否，她依然會分享最真實的旅遊感受。

此外，歐陽靖其實自離婚後就獨自扶養兒子「新醬」，她為了讓兒子體驗生活所以經常帶他四處旅遊，這也遭到網友質疑她不讓孩子上學，只為賺錢衝流量，對此，她回應：「並不是讀很多書就一定優秀，如果不快樂也什麼都不是。」霸氣發言引起許多家長的贊同。

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