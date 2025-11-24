自由電子報
娛樂 日韓

日本歌舞伎名家遭無情惡火吞噬 受困濃煙不治享壽64歲

資深歌舞伎演員片岡龜藏因火災過世，享壽64歲。（翻攝自X）資深歌舞伎演員片岡龜藏因火災過世，享壽64歲。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本東京足立區今（24）清晨發生一起致命火災，一棟兼具住宅與小型甜點工房的3層建築突然起火，事發當時資深歌舞伎演員片岡龜藏（本名片岡二郎）正拜訪友人，被濃煙困住且嗆傷倒地的他，緊急送醫後宣告不治，享壽64歲。

日本演藝圈難以接受片岡龜藏過世消息。（翻攝自X）日本演藝圈難以接受片岡龜藏過世消息。（翻攝自X）

根據日媒報導片岡龜藏疑似因一氧化碳中毒身亡，噩耗傳來演藝圈人士深感震撼。附近居民表示，清晨4時許發現有建物竄出濃煙，於是立刻通報消防單位與警方，消防隊抵達後發現火勢猛烈，花費2小時左右才撲滅大火。片岡龜藏被發現倒臥在3樓，消防人員事後發現約30平方公尺的空間幾乎被燒成廢墟，由於事發地點平日為住宅區，人流並不多，也讓周遭居民深感不安。根據警方初步調查，火災原因目前尚未排除「電器意外」、「人為因素」等可能性，接下來會進一步鑑識現場殘留物。

4歲登台的片岡龜藏是日本歌舞伎界重要人物之一。（翻攝自X）4歲登台的片岡龜藏是日本歌舞伎界重要人物之一。（翻攝自X）

4歲登台的片岡龜藏是日本歌舞伎界重要人物之一，他出生於傳統戲劇世家，為五代目片岡市藏的次子，他於1969年正式襲名為「第四代片岡龜藏」，演出領域廣泛的他，能文能武，無論武生、女形等角色都難不倒他，因此憑藉紮實技藝及變化多端的表演在歌舞伎界享有崇高地位。

警方指出，火警發生當時，片岡龜藏正準備探視住在3樓的友人，2人疑似在火勢蔓延前有短暫交談，該名男性雖因火勢受傷，但目前送醫接受治療，生命跡象穩定。擁有60歲戲齡的片岡龜藏原定下個月將在京都等地有多場舞台演出，如今驟然離世，整個歌舞伎界深感惋惜，他的後事將由家人處理。

