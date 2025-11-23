TWICE子瑜返台威力太強！蔡英文：連兩天被洗版

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國超人氣女團TWICE昨在高雄開唱首日，狂破5.5萬ONCE（粉絲名）朝聖，台灣成員周子瑜暌違10年首度回家鄉開唱，讓演唱會瞬間升格為「全台大事」！今（23）稍早，前總統蔡英文也罕見發文「加入應援行列」，引爆網路熱議。

蔡英文在社群上分享，這兩天幾乎被TWICE洗版，「彷彿我也一起參加了這場演唱會」。她特別點名周子瑜是「台灣的女兒」，用字溫柔，引來粉絲狂刷愛心。

請繼續往下閱讀...

蔡英文（左）、高雄市長陳其邁。（翻攝自Threads）

蔡英文在文中寫道，看到ONCE在現場用力應援，她也忍不住感動：「10年了，台灣的女兒子瑜，第一次回到台灣開演唱會，我相信所有ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」

文字被粉絲瘋狂轉貼，有人說「蔡英文比我還會追星」、也有人笑稱「這是台灣最高層級的ONCE了吧」。

由於兩日的TWICE高雄場創下驚人運量，蔡英文也點名感謝高雄市長陳其邁，表示演唱會當天捷運運量高達35萬人次、寫下「今年最高紀錄」，且在90分鐘內完成疏散，對此不少南部網友也留言讚聲：「真的很會」、「世運站第一次看到塞到如此壯觀。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法