娛樂 日韓

這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團TWICE今天（22日）起將在高雄世運主場館連唱2天，讓粉絲十分感動，因為他們盼了10年終於等到TWICE，相當激動的還有台灣成員子瑜，她在付費的粉絲互動平台「Bubble」上發文，寫著：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起好好珍惜這一刻。」

子瑜出道10年，終於在今天要站上高雄世運主場館的舞台。（記者李惠洲攝）子瑜出道10年，終於在今天要站上高雄世運主場館的舞台。（記者李惠洲攝）

由於「Bubble」是需要付費的，粉絲之間也互相呼籲不要外流訊息，但可能是子瑜首次回台灣開唱，讓粉絲也興奮不已，紛紛在網路上分享子瑜真情流露的留言，希望讓更多人知道，這一刻真的得來不易。TWICE在2015年出道，很可能是受到2016年爆發的政治事件影響，導致TWICE長達10年從沒在台灣公開活動過，直到今年7月終於解禁，娜璉來台參加高雄啤酒音樂節，才終於能在台灣聽到TWICE的歌聲。

昨天，除了因病缺席的彩瑛之外，TWICE成員終於來到台灣，子瑜剛好因前天到日本東京出席時尚活動，因此獨自從日本飛到小港機場，一切像是天註定般，小港機場的入境通道宛如專屬於子瑜的伸展台般，她受到全場粉絲的歡呼喝采，更有粉絲直言「這一條路，她走了十年」，讓所有台灣人都動容。

點圖放大
點圖放大
