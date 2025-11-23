（高雄直擊）TWICE丟震撼彈！巨型LED亮起：明年3月大巨蛋見

TWICE突拋震撼彈！一口氣公布2026年3月挑戰台北大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕TWICE今（23）晚在高雄結束終場，原以為活動結束，舞台巨型 LED突然亮起「TAIPEI 03.21 - 22」，正式宣布明年3月將首度登上「台北大巨蛋」開唱，震撼指數瞬間破表。

TWICE 就在高雄最高潮的安可曲後，直接宣布明年3月將首度登上「台北大巨蛋」開唱，象徵她們正式從高雄一路唱到北台灣，完成台灣粉絲期待已久的全區巡演。

TWICE台北大巨蛋主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

這也會是TWICE出道以來，首次在台北開唱、首次踏上大巨蛋舞台，消息一出，許多 ONCE 當場激動到爆哭，還有人邊尖叫邊狂發文、狂傳訊息給朋友報喜。有粉絲激動在網路狂刷：「高雄還沒緩過來，台北又來了」、「子瑜要回台北開唱了！」、「TWICE的台灣篇章根本要寫史冊！」

今晚的演唱會本已因子瑜回家鄉演唱、粉絲10年等待而情緒滿載，如今又追加「攻蛋」震撼彈，不僅讓現場情緒瞬間點燃到最高點，象徵TWICE在台灣聲勢再創巔峰。

