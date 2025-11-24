黃子佼被害人全和解！終於鬆口「離婚孟耿如真相」：深切且沉重

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼持有兒少性影像案將於明（25日）上午10點迎來二審宣判，他的委任律師今（24日）率先發布三頁聲明，證實已與全數被害人完成和解，並公開黃子佼近況與心理狀態。除了案件本身，外界也關注他在今年5月與孟耿如結束五年婚姻後的生活狀況。

黃子佼持兒少性影像案，高等法院明日將二審宣判。（資料照，記者陳逸寬攝）

聲明中指出，本案涉及兒少影像，被害人資料均受保護，黃子佼無法主動聯繫，最終在法院協助下才與所有被害人達成和解。多名被害人理解他與拍攝過程無關，並表示願意向法院陳報，指黃子佼涉案程度曾被過度渲染，且他下載影像多為成年人，下載時間也發生在兒少法修法前。

黃子佼則透過聲明再次道歉，強調「每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事」，坦承若沒有下載，就不會有人供給，對當年一時好奇所造成的後果深刻悔悟。他也描述這段事件對人生造成的巨大衝擊，直言：「這個深切且沉重的教訓，讓我失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業。」

今年5月，黃子佼傳出與孟耿如離婚，五年婚姻劃下句點，女兒「黃玉米」的扶養權由孟耿如取得，黃子佼負擔撫養費。如今他在聲明中再度提及失去家庭的痛，也承諾未來會「時刻警惕、讓自己成為更好的人」。

隨著二審宣判倒數，外界關注法院是否會因和解及被害人態度而調整量刑，判決結果備受矚目。

