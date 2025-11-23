自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）夢想成真！TWICE子瑜發23秒影片 帽子藏亮點逼哭粉絲

TWICE子瑜環繞高雄世運主場館，帽子上面寫著「2025年夢想成真」。（翻攝自IG）TWICE子瑜環繞高雄世運主場館，帽子上面寫著「2025年夢想成真」。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女子天團TWICE昨天（22日）起在高雄世運主場館開唱，在第二天開演前，TWICE的官方IG曬出子瑜望向場館四周的23秒感性影片，還搭配上田馥甄的《小幸運》當BGM，不過帽子上的英文字才是讓粉絲淚崩的關鍵。

原來子瑜的帽子寫著「我的夢想在2025年實現」，這頂帽子曾在年初時被捕捉到，當時子瑜坐在車上、抱著愛犬，笑容滿面的模樣令人記憶猶新。如今回到家鄉開唱，又再次重新戴上，不管是巧合還是有意為之，總而言之，已經讓網友們哭成淚海。搭配上田馥甄的《小幸運》，歌詞唱著：「默默守護在原地，原來你是我最想留住的幸運，原來我們和愛情曾經靠得那麼近，那為我對抗世界的決定，那陪我淋的雨。」更令人動容。

網友紛紛表示，「好感動！真的美夢成真了」、「全台灣哭成一坨馬鈴薯了啦」、「太感動了！歡迎子瑜回家」、「台灣ㄉ驕傲，周子瑜」、「這一刻子瑜跟台灣人都等了10年太感動了」。

在 Instagram 查看這則貼文

TWICE（@twicetagram）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中