（影）夢想成真！TWICE子瑜發23秒影片 帽子藏亮點逼哭粉絲

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女子天團TWICE昨天（22日）起在高雄世運主場館開唱，在第二天開演前，TWICE的官方IG曬出子瑜望向場館四周的23秒感性影片，還搭配上田馥甄的《小幸運》當BGM，不過帽子上的英文字才是讓粉絲淚崩的關鍵。

原來子瑜的帽子寫著「我的夢想在2025年實現」，這頂帽子曾在年初時被捕捉到，當時子瑜坐在車上、抱著愛犬，笑容滿面的模樣令人記憶猶新。如今回到家鄉開唱，又再次重新戴上，不管是巧合還是有意為之，總而言之，已經讓網友們哭成淚海。搭配上田馥甄的《小幸運》，歌詞唱著：「默默守護在原地，原來你是我最想留住的幸運，原來我們和愛情曾經靠得那麼近，那為我對抗世界的決定，那陪我淋的雨。」更令人動容。

網友紛紛表示，「好感動！真的美夢成真了」、「全台灣哭成一坨馬鈴薯了啦」、「太感動了！歡迎子瑜回家」、「台灣ㄉ驕傲，周子瑜」、「這一刻子瑜跟台灣人都等了10年太感動了」。

