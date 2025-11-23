自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團「TWICE」等了10年，首度征服高雄世運主場館，昨共吸5.5萬ONCE（粉絲名）朝聖，超過2小時賣力唱跳，全員興奮中文問候：「終於一起來高雄了。」

TWICE征服高雄世運，巡迴首放高空煙火。（Live Nation Taiwan提供）TWICE征服高雄世運，巡迴首放高空煙火。（Live Nation Taiwan提供）

昨晚巡演帶來破天荒斥資打造360度全方位舞台，搭配舞台燈光、煙火，帶來前所未有的震撼體驗，從新歌《THIS IS FOR》、十週年單曲《ME+YOU》到各團員個人舞台，再到歷年代表作《Strategy》、《What Is Love?》等夯曲，應有盡有。

開場以同名曲《THIS IS FOR》震撼揭幕，成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落，多首熱門歌曲展現國際級天團的極致氣場。

子瑜首度回高雄開唱寵粉。（讀者提供）子瑜首度回高雄開唱寵粉。（讀者提供）

TWICE成員皆以中文向ONCE致意，「台灣的女兒」子瑜開心表示，「我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」台下尖叫聲劃破天際；子瑜接著說：「很開心終於期待已久的這一天到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，所以我們今天一起好好享受這一晚！」

TWICE在高雄送上最暖夜晚。（讀者提供）TWICE在高雄送上最暖夜晚。（讀者提供）

當晚每位成員輪番帶來風格鮮明的個人之作，魅力各具特色，展現不同面貌的舞台實力與音樂才華；安可曲環節中，TWICE驚喜為高雄準備中文曲《日不落》掀最終高潮，驚喜連連。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中