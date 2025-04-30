永野芽郁否認不倫「惹怒田中圭妻子」！恐向她追討賠償金

永野芽郁否認出軌田中圭，其妻子田中廣美傳出可能會向她追討賠償金。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲日本女星永野芽郁日前被爆與人夫田中圭及韓星金武俊同時交往，3方在第一時間皆透過經紀公司否認，永野芽郁本人也於29日在廣播節目親自道歉，而今（30）日又傳出田中圭的妻子恐會向永野芽郁追討賠償金，引發關注。

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據日媒報導，田中圭的妻子田中廣美也是演員出身，結婚後才淡出演藝圈。過去田中圭曾多次鬧出醉酒後的負面花邊新聞，田中廣美一向都會選擇包容，但是針對此次不倫事件，知情人士爆料，她已被惹怒，不排除會對永野芽郁要求精神賠償金。

業內人士預估，永野芽郁未來的工作邀約應該會逐漸減少。（翻攝自IG）

此外，雖永野芽郁否認劈腿不倫，且目前仍持續進行拍攝工作與廣告，但今（30）日的時尚雜誌的工作已被取消，業內人士預估，未來的工作邀約應該也會逐漸減少。

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