晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

永野芽郁否認不倫「惹怒田中圭妻子」！恐向她追討賠償金

永野芽郁否認出軌田中圭，其妻子田中廣美傳出可能會向她追討賠償金。（翻攝自X）永野芽郁否認出軌田中圭，其妻子田中廣美傳出可能會向她追討賠償金。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲日本女星永野芽郁日前被爆與人夫田中圭及韓星金武俊同時交往，3方在第一時間皆透過經紀公司否認，永野芽郁本人也於29日在廣播節目親自道歉，而今（30）日又傳出田中圭的妻子恐會向永野芽郁追討賠償金，引發關注。

相關新聞 遭爆不倫田中圭、劈腿韓星！永野芽郁神隱5日現身道歉

據日媒報導，田中圭的妻子田中廣美也是演員出身，結婚後才淡出演藝圈。過去田中圭曾多次鬧出醉酒後的負面花邊新聞，田中廣美一向都會選擇包容，但是針對此次不倫事件，知情人士爆料，她已被惹怒，不排除會對永野芽郁要求精神賠償金。

業內人士預估，永野芽郁未來的工作邀約應該會逐漸減少。（翻攝自IG）業內人士預估，永野芽郁未來的工作邀約應該會逐漸減少。（翻攝自IG）

此外，雖永野芽郁否認劈腿不倫，且目前仍持續進行拍攝工作與廣告，但今（30）日的時尚雜誌的工作已被取消，業內人士預估，未來的工作邀約應該也會逐漸減少。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中