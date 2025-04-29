16年前就曾爆料？ Makiyo遭誣陷「搞小動作很恐怖」曝內情

Makiyo過往上節目片段被翻出。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo日前作客薔薔新Podcast節目，Makiyo在節目中爆料一位同期出道的女星紅了就不認人，看到Ma媽媽都不打招呼，被Ma媽媽當眾「洗臉」猛酸，薔薔循線猜到是楊丞琳，Makiyo也證實答案，不過今楊丞琳也出面做出否認，許多藝人好友都紛紛力挺，而過往Makiyo上《康熙來了》片段被翻出，原來多年前她就曾講過有認識的女星紅了不認人，昔日爆料再次引起關注。

相關新聞：楊丞琳迎擊Makiyo！閨蜜情變疏遠「關鍵主因曝光」

請繼續往下閱讀...

Makiyo於2009年時在《康熙來了》分享爆料，除了相識多年的女星好友紅了後開始疏遠外，她還提到有名認識多年的女星紅了卻轉性，對方當時常到家中玩，有天對方拍戲後走紅，「我替她非常開心，我才發現她在背面一直偷講我壞話，跟很多人說『你要小心Makiyo』。」不過同樣紅了後就少有連絡。

且更讓Makiyo傻眼的是，某次該女星爆出負面新聞，對方竟打電話質問是不是Makiyo爆她的負面傳聞給周刊報導，還說Makiyo搞小動作很恐怖，Makiyo則喊冤直呼：「我氣到，我說誰誰誰...我現在很生氣妳跟我講這種話，我本來還想恭喜妳成功了。」雖然Makiyo當時並未說出人名，不過小S和蔡康永都表示他們知情，一旁同為的來賓阿Ben表情則相當有戲，如今片段再被翻出也掀起不小討論。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法