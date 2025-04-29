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Makiyo點名楊丞琳翻臉不認人 陳沂開嗆：她根本沒教養

楊丞琳、Makiyo曾是好朋友 。（資料照，記者潘少棠攝）楊丞琳、Makiyo曾是好朋友 。（資料照，記者潘少棠攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Makiyo近日在薔薔主持的節目中語出驚人，透露自己過去與某位女星是好友，對方在成名後卻翻臉不認人，薔薔根據線索猜出對方是楊丞琳，Makiyo也當場點名證實，對此，陳沂也忍不住補刀，直呼楊丞琳沒教養，也誇讚Makiyo的爆料比狗仔還更給力。

Makiyo回憶，這位女星當年還不紅時，幾乎每天跑去她家「蹭吃蹭喝」，還常抱怨自己怎麼還沒走紅。但等到事業起色後，兩人在一次公益活動重逢時，對方卻選擇直接忽視她和Ma媽媽，讓Makiyo媽媽當場嗆聲：「不認識我囉？以前吃喝玩樂，都是我們家在出錢，現在不記得了？」全場瞬間尷尬。沒想到幾天後再度相遇，該女星又裝熟熱情打招呼，讓Makiyo直呼無言。

薔薔根據線索猜出對方是楊丞琳，Makiyo也當場點名證實，而楊丞琳稍早也透過經紀公司闢謠：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

陳沂點評楊丞琳做人處事讓人反感。（資料照）陳沂點評楊丞琳做人處事讓人反感。（資料照）

事件曝光後，網紅陳沂也發文補刀，不只認為Makiyo的爆料精彩，更點評楊丞琳做人處事讓人反感。她直言：「雖然沒很意外，但我想說，楊丞琳是不是很不會做人啊？」更批評她大頭症、不懂裝一下客套，甚至直嗆：「我覺得她就是刻在骨子裡的沒教養。」

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