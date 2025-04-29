宋芸樺出任北影影展大使 「對的時間遇見對的人」

〔記者鍾志均／台北報導〕2025年第27屆台北電影將於6月20日展開，今（29）公布本屆影展大使由演員宋芸樺擔任，她攜手《疫起》導演林君陽拍攝本屆影展形象廣告，還會出席7月5日頒獎典禮擔任頒獎人。

宋芸樺擔任2025台北電影節影展大使。（台北電影節提供）

談及成為影展大使的心情，宋芸樺感性說：「我常在想什麼是「在對的時間遇見對的人」，這次擔任影展大使，就是這種心情。」

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2014年以電影《等一個人咖啡》踏入影壇的宋芸樺，隔年以《我的少女時代》精湛演出入圍金馬獎最佳女主角，其後在《帶我去月球》、《灼人秘密》、《月老》等多部電影中，不斷挑戰不同角色類型，展現豐富的表演層次。

宋芸樺擔任2025台北電影節影展大使。（台北電影節提供）

回望與北影的關係，宋芸樺表示自己曾以各種身分參與其中，從頒獎人、首映劇組演員，到榮登去年「非常演員」，每一次的北影經驗都讓她有「回家」的感覺。

談及今年影展主題「挑戰！Dare to Try」，宋芸樺直言自己也正處於迎接挑戰、打開人生新階段的時刻。從勇敢面對一直以來懼怕的開車，到獨自遠行體驗海外生活，她一步步學習駕馭自己的節奏，也反思創作與演出的自由。

宋芸樺擔任2025台北電影節影展大使。（台北電影節提供）

第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，由林君陽執導、宋芸樺主演的影展形象廣告，將於5月6日正式公開。

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