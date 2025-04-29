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《雷霆特攻隊*》片尾場景「天啊」驚人等級！黑寡婦跳完樓昏3小時

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威最新「天團」《雷霆特攻隊*》近日在各地舉行多場粉絲試映會，回歸飾演「黑寡婦2.0」葉蓮娜的奧斯卡入圍者佛蘿倫絲普伊的表現獲得一致好評，電影專注於複雜的人物和精彩的故事，也是漫威未來發展的關鍵，不僅被讚是「漫威最獨特電影」，片尾片段（現經常被稱為「片尾彩蛋」）更是會驚呼「天啊」等級的精彩。

佛蘿倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》的演出獲得一致好評。（漫威影業提供）佛蘿倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》的演出獲得一致好評。（漫威影業提供）

今年29歲的佛蘿倫絲，近年在大銀幕大放異彩，除了憑藉《她們》入圍奧斯卡最佳女配角，更在《奧本海默》再展演技。成為黑寡婦接班人，連初代黑寡婦思嘉喬安森（或譯史嘉蕾喬韓森）都對她讚不絕口，兩人在《黑寡婦》合作後，她大讚佛蘿倫絲：「她的才華源自她內心深處鮮活的個性，而她的魅力則在於她的真實。」

這次電影開場可看到佛蘿倫絲從世界第二高樓一躍而下，展現「黑寡婦」的無畏與勇氣，雖然大膽嘗試為她在《雷霆特攻隊*》的表現贏得讚美，不過她也坦承，這個動作為她帶了後遺症，「因為從高處往下跳需要大量的腎上腺素，完成任務後，我精疲力竭，回家後持續長達3小時的昏迷狀態，就像大腦停止運轉後進入了深度睡眠。」

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從《雷霆特攻隊*》可以看出漫威正嘗試走出不同的風格，佛蘿倫絲形容，電影不只有精彩絕倫的動作場景，同時探討許多內心層面的東西，「當你想到超級英雄電影時，你會想像是具有不可思議力量的角色，但我認為漫威已經開始涉及探索角色的內心運作」。

佛蘿倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》再度化身「黑寡婦2.0」，上演不少動作戲。（漫威影業提供）佛蘿倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》再度化身「黑寡婦2.0」，上演不少動作戲。（漫威影業提供）

導演傑克施瑞爾也說：「當這群不太可能成為英雄的人物與過往的錯誤爭鬥時，他們學會了相互依靠，與內部和周圍的黑暗勢力作戰，以拯救世界。」製片布萊恩查培克則對新團隊相當興奮，「他們是真正的弱者，正試圖在這個世界找到屬於自己的位置。而電影雖然非常人性化，卻也同時充滿了有趣和幽默。」

片中除了「黑寡婦2.0」佛蘿倫絲，主要演員還包括「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦、「美國特工」懷特羅素、「紅色衛兵」大衛哈伯、「模仿大師」歐嘉柯瑞蘭蔻、「幽靈」漢娜約翰卡門，以及扮演超能力戰士「哨兵」的路易斯普曼。

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此外，還有金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛回歸演出已當上CIA局長的「瓦倫緹娜艾蕾格拉德芳亭」，新生代演員潔拉汀維斯瓦納坦則飾演她的得力助手「小梅」。《雷霆特攻隊*》將於明天（30日）搶先全美在台上映。

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