（連線報導）《雷霆特攻隊*》震撼開場！佛羅倫絲重塑黑寡婦2.0「絕望造就成長」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威電影宇宙最新力作《雷霆特攻隊*》於台灣時間今（28）日凌晨舉行國際線上記者會，回歸演出「黑寡婦2.0」的佛羅倫絲普伊提到電影開場從高樓一躍而下的戲，笑說第一次看到劇本也嚇傻了，「這一幕設計得無比精準，既驚人又心痛，讓人一瞬間懂了角色的絕望感。」

佛羅倫絲普伊回歸《雷霆特攻隊*》飾演「黑寡婦2.0」葉蓮娜，大展演技深度。（漫威影業提供）

《雷霆特攻隊*》葫蘆裡賣什麼藥恐怕粉絲還沒有太明瞭，但若以為只是一群反英雄執行任務、拯救世界，恐怕也沒那麼簡單。佛羅倫絲再度回歸飾演從《黑寡婦》開始登場的葉蓮娜，不只秀出硬派身手，還將超級英雄的脆弱與孤獨演到讓人心頭一震，當她從高樓一躍而下，讓觀眾也跟著她一起墜入角色的心碎世界。

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佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》開頭從高樓一躍而下。（漫威影業提供）

「當我第一次打開劇本，看到她跳下去那頁時，我簡直嚇傻了。」佛羅倫絲在記者會上回憶，「看起來就像她真的想結束一切。」導演傑克施瑞爾也補充，真正厲害的不是跳樓特技，而是佛羅倫絲在這個極限般的場景中，仍呈現出細膩的、快被壓垮的情緒。

雖然佛羅倫絲謙虛表示很多高難度的動作，其實是靠厲害的替身和綁鋼絲完成，但她確實對細節有所堅持，讓角色更立體，像是劇組本來打算讓葉蓮娜穿有防護感的戰衣跳樓、更符合「超級英雄」的標準設定，但佛羅倫絲卻推翻了這個安排，「如果她真的已經不在乎自己的生死，那她不應該有任何保護。」她說道。

佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》從破碎中尋找重新站起來的力量。（漫威影業提供）

於是，該場戲葉蓮娜穿上一套普通到不行的運動服，彷彿從外表就告訴觀眾「這個人心已經碎了」。佛羅倫絲為此感謝劇本沒有輕易跳過葉蓮娜的創傷，而是讓她慢慢處理自己的破碎，「她很堅強，但其實她只是很渴望擁有歸屬感。」這個從《黑寡婦》時就種下的家庭情結，到片中依然延續著，只是這次，她必須重新找到屬於自己的新家人。

在片中飾演葉蓮娜養父「紅色衛兵」的大衛哈伯也透露，佛羅倫絲對於角色有著明確的想法與強烈的認同感，更積極參與各種劇本微調，「她堅持要穿運動服、堅持角色要狼狽，還和我一起改過不少對手戲。」更笑說兩人之間有宛如「黑歷史」般的草稿，搞得導演傑克施瑞爾大喊：「拜託，這些台詞誰都別說出口！」

佛羅倫絲普伊演出《雷霆特攻隊*》對細節相當堅持，也讓角色更立體。（漫威影業提供）

佛羅倫絲也提到其中一場「父女爭執戲」，兩人終於能開誠布公地告訴對方「你讓我失望了」，她形容這種不美化、甚至有點難堪的親情互動，「才是成長真正的樣子。」

在《雷霆特攻隊*》裡，葉蓮娜不再只是冷酷的殺手或充滿毒舌的黑寡婦妹妹，而是變成一個破碎又勇敢的靈魂，即使傷痕累累，仍想努力活下去，她用她細膩的演技，讓這份真實感在大銀幕上閃耀。而從破碎中尋找重新站起來的力量，或許才是真正屬於「英雄」的故事。《雷霆特攻隊*》將於本週三（30日）搶先全美在台上映。

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