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娛樂 最新消息

（連線專訪）漫威《雷霆特攻隊*》新大頭登場！茱莉亞想揍人曝「任何事都可能發生」

茱莉路易絲卓佛ｘ潔拉汀維斯瓦納坦專訪影片：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕漫威電影宇宙最新作品《雷霆特攻隊*》集結一群過去遊走灰色地帶的反英雄，金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛在片中飾演CIA局長「瓦倫緹娜艾蕾格拉德芳亭」，雖透露自己上演動作戲，「我在片中揍了人，整個人也被甩飛撞牆！」但直言不夠多，「希望未來可以更多挑戰」，讓一旁潔拉汀維斯瓦納坦也喊話要直接報名。

茱莉路易絲卓佛（左）和潔拉汀維斯瓦納坦為漫威新片《雷霆特攻隊*》接受本報專訪。（漫威影業提供）茱莉路易絲卓佛（左）和潔拉汀維斯瓦納坦為漫威新片《雷霆特攻隊*》接受本報專訪。（漫威影業提供）

茱莉曾於影集《副人之仁》精湛詮釋過無數堅韌又矛盾的女性角色，談及瓦倫緹娜，她直言：「我喜歡演那些不依附他人、能獨立立足的女性，而瓦倫緹娜正是如此。她手腕高明、心思縝密，這樣的角色對我來說特別有吸引力。」

茱莉路易絲卓佛（右）在《雷霆特攻隊*》飾演CIA局長，潔拉汀維斯瓦納坦則在片中飾演他的左右手。（漫威影業提供）茱莉路易絲卓佛（右）在《雷霆特攻隊*》飾演CIA局長，潔拉汀維斯瓦納坦則在片中飾演他的左右手。（漫威影業提供）

有趣的是，這次茱莉不只展現權謀智慧，還親自上陣動作戲。「我在片中揍了人，也被整個人甩飛撞牆！」她笑著分享拍攝經驗，直言第一次嘗試動作場面就愛上了，「未來如果能有更多這種挑戰，我百分之一百願意繼續演下去！」

潔拉汀則是近年好萊塢新生代焦點，代表作包括《圍雞總動員》、《鈔級布偶》等片。她飾演的「小梅」角色仍成謎，但她坦言，能成為漫威電影宇宙的一員意義重大，正如同她在片中提及「復仇者聯盟」現身時她高中，《復仇者聯盟》上映時她也真的是高中生，「記得那時和朋友一起到商場的電影院看電影，現在能參與這個龐大的宇宙，簡直像在做夢。」

茱莉路易絲卓佛日前出席《雷霆特攻隊*》歐洲首映。（漫威影業提供）茱莉路易絲卓佛日前出席《雷霆特攻隊*》歐洲首映。（漫威影業提供）

至於粉絲狂猜潔拉汀飾演的小梅未來是否可能成為漫畫中知名角色「歌姬」（Songbird）時，兩人異口同聲地笑說：「在漫威宇宙，一切皆有可能！」茱莉也補充：「我們真的很喜歡在這個世界工作，這個宇宙永遠充滿了無限可能與創意。」

事實上，早在拍攝期間，茱莉就曾在其他訪談透露：「漫威總是有太多秘密，連我們演員有時都不知道最終會發展成什麼。」而潔拉丁也表示：「能成為漫威家族的一員，真的像圓了一個青少年時期的夢。」

潔拉汀維斯瓦納坦出席《雷霆特攻隊*》歐洲首映，心情看起來相當好。（漫威影業提供）潔拉汀維斯瓦納坦出席《雷霆特攻隊*》歐洲首映，心情看起來相當好。（漫威影業提供）

正如茱莉在訪談中所說：「瓦倫緹娜在這部電影裡，是個徹底的操盤手與挑撥者。」她不僅左右了整個行動的布局，更讓每位角色必須面對自己過去的傷痛與選擇。

在片場，除了動作場景帶來的腎上腺素，演員們也建立了深厚的默契與友情。潔拉汀提到：「大家都很投入，也非常樂在其中。我從每一位前輩身上學到很多。」茱莉則讚譽潔拉汀「帶來了年輕又真誠的能量」，為《雷霆特攻隊*》注入新血。

隨著上映日臨近，粉絲們也紛紛猜測瓦倫緹娜和梅兒未來在 MCU 中的發展方向。儘管演員們守口如瓶，但從他們藏不住的笑意來看，顯然有更多驚喜尚未揭曉。《雷霆特攻隊*》將於明天（30日）搶先全美在台上映。

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