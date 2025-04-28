66歲黃仲崑自招「沒在避孕」 涂善存剃平頭遭大元色誘：她在我身上畫圈圈

鍾岳軒（左起）、顏毓麟、涂善存出席《惡靈世界》記者會。（世新大學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃仲崑、湯志偉、王傳一、大元、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟、林家佑、王上菲、李沛旭、王宣今（28日）出席世新大學自製影集《惡靈世界》記者會，大元婚後首露面，眾人關心她的生子進度，當被問到有無避孕，她一臉尷尬，回了「順其自然」4字，一旁的黃仲崑老神在在，不忘搶答：「我沒有在避的。」引起全場大笑。

顏毓麟（左起）、鍾岳軒、林家佑、王上菲、湯志偉、黃仲崑、王傳一、李沛旭、王宣、大元、涂善存出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）

湯志偉（左）、黃仲崑出席《惡靈世界》記者會。（世新大學提供）

王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟劇中組成了對抗看不見的邪惡勢力的國安局第九處，也分別挑戰了過去不曾嘗試的戲路和動作戲，其中王上菲飾演的行動隊副隊長江玲，為了這部作品還勤練功夫，在戲中甚至有剪刀腿飛踢的表現，涂善存則是化身密宗的轉世活佛，全身刺滿了藏傳佛教的圖騰，為了保證拍攝期間的連戲和刺青的色澤，他需要注意保持體態之外，還得小心刺青不會破壞，在劇中飾演通靈少年的鍾岳軒在拍攝期間，同時有綜藝節目在身，他和涂善存期間還趕了幾場跨年晚會，一時有分身乏術之感，不過，他們對能回母校拍戲，感到無比興奮，回顧當年在校學習的過程，黃仲崑和湯志偉都有恍如隔世、鳥槍換砲的感慨。

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涂善存為《惡靈世界》剃平頭。（佳葳娛樂提供）

涂善存的角色宗洛巴，是代表藏傳佛教中黃教的驅魔師，也因為角色和信仰有關，他希望自己能最大程度的貼近信仰，於是就剃了頭，再從紀錄片以及楊副校長的指導下了解藏傳佛教的脈絡與該有的體態。他在戲裡有不少武打橋段，為了讓武打在畫面裡有流動感，大部分都是親自上陣，「過去我練過散打和巴西柔術，確實對於學習的速度有幫助，但我們每個人都代表著不同的動作流派，這還是跟一般現代武術非常不一樣的，因此也花了不少時間練習。」

涂善存在《惡靈世界》飾演活佛「宗洛巴」與「謝神父」湯志偉有不少對手戲。（世新大學提供）

涂善存為《惡靈世界》剃平頭。（佳葳娛樂提供）

談及深刻的橋段，涂善存分享一場在基隆港碼頭拍攝的動作戲，「有個動作我需要從空中落下，於是鋼絲就把我拉到6、7樓的高度等待，那是我第一次這麼裸露的從高空俯瞰基隆港，有種賺到百萬夜景的感覺。」他在劇中雖是活佛，但飾演薩滿女巫的大元，卻沒把他當活佛看待，「她把我當調戲的對象。」他稱角色服裝得袒胸露背，是出道以來繼《飛魚高校生》後，穿得最少的角色，「大元就會用手指在我身體上畫圈圈，或是我坐哪她就會躺在我前面，她的角色有這個慾望。」

王上菲、王傳一在《惡靈世界》是同生共死的夥伴。（世新大學提供）

王傳一飾演國安局行動隊隊長，劇中與王上菲是同生共死的夥伴，除了大量的動作戲之外，還隱隱的有日久生情、惺惺相惜的曖昧。他稱現在儘量不接戀愛戲，因為只要被女兒看到會被罰錢，「價碼她們自己規定，我住在女生宿舍，所以儘量不要讓她們知道我在工作，就讀小學一年級的大女兒最嚴格，舊的戲不算，她對我外景節目比較有興趣，這次的角色要驅魔，她很期待。」慶幸此次沒親密戲，不需擔心被前世情人開罰。

王上菲、王傳一在《惡靈世界》是同生共死的夥伴。（世新大學提供）

黃仲崑劇中飾演王傳一的爸爸，他聽完王傳一的「女兒條款」後，好奇詢問：「你女兒看到我，會不會叫阿公？」被問是否想當阿公了？66歲黃仲崑表示，自己已到當阿公的年紀，也確實很想抱孫，無奈34歲的大兒子黃遠至今八字都還沒一撇，所以還是順其自然，但他又想到現實層面的問題，「他如果有小孩的話，多半應該也是我在帶，想想還是算了。」

顏毓麟（左）、黃仲崑在《惡靈世界》分別飾演湯神父與崔鐘年。（世新大學提供）

大元（左）、林家佑在《惡靈世界》有吻戲。（世新大學提供）

顏毓麟與演員女友陳婉婷穩定交往中，談及結婚話題時，他鬆口曝已有在計畫，但應該不會在今年，「不確定，不好說。」林家佑和大元有吻戲，他坦言心裡非常緊張，「沒想到開拍第二天就要拍這場整部劇唯一的吻戲，但還好我們有事先聊過所以過程都很順利。」透露拍攝前有特別刷牙、吃口香糖，保持口腔清新，表示當時導演有要求試試看幾個不同氛圍的版本，前後拍了3次才完工。

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