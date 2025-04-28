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娛樂 最新消息

罷免傅崐萁「慧成宮」衝破二階 名嘴高喊「將成宮」

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」中午宣布二階段連署書突破2萬6千份。（翻攝自臉書）花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」中午宣布二階段連署書突破2萬6千份。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮罷免傅崐萁公民團體「微光花蓮」今（28）日中午宣布二階段連署書突破2萬6千份，超過安全門檻130%達到134%，罷團感謝每位勇敢的花蓮人，並呼籲一起到第三階段投下「同意」罷免傅崐萁票，讓「傅」能量掃出花蓮！

稍早電視名嘴張益贍在臉書發文激動表示：「花蓮達標了，我可以投『同意罷免傅崐萁』一票了！」他還聽朋友說：「花蓮有20000戶完整聽完葉霸老師的拜票電話，如果一戶平均3人的話，幾乎有6萬人接收到葉霸老師的呼籲！」

張益贍最後高喊：「所以，花蓮沒放棄『慧成宮』，全台都還在衝刺，只要不放棄，都『將成宮』！」

公民團體「微光花蓮」指出，傅崐萁小看花蓮民意反撲的能力，花蓮人衝破安全水位，罷免傅崐萁二階段連署書已破2萬6千份，但仍呼籲花蓮人繼續勇敢的超標下去，連署據點吉安罷免總部、花蓮石來運轉連署站將會持續收件到30日，做最後衝刺。

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