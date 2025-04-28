蔡英文成核心人物海報現蹤 導演紀錄親曝「深受台灣人啟發」

〔記者許世穎／台北報導〕由美國導演葛靜文執導的紀錄電影《看不見的國家》以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，敘述台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，及追求台灣人身分認同的發展過程，勇奪美國索諾瑪國際影展評審團大獎。

紀錄電影《看不見的國家》走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。（海鵬提供）

導演葛靜文擔任製片及導演10多年，擁有美國芝加哥大學東亞研究博士學位，作品曾獲選柏林及坎城等國際影展。她於2016年見證了台灣人選出首位女總統的創舉，當看見螢幕打出「我們是台灣人」，觸動她決定拍攝這部電影，直言「我深受台灣人民的啟發」。

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葛靜文這次拍攝《看不見的國家》，史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文，並記錄蔡英文8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展，包括她如何採取堅定立場，面對中國軍事侵略和干涉內政。葛靜文甚至還走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。

紀錄電影《看不見的國家》以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物。（海鵬提供）

紀錄電影《看不見的國家》海報以台灣最高峰玉山為主體，聚焦台灣女性政治人物，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。（海鵬提供）

電影今（28）日首曝海報，以台灣最高峰玉山為主體，將電影角色蔡英文、蕭美琴、陳菊、吳沛憶、鄭麗君等台灣女性政治人物，與自由廣場、台北101等代表性地標結合，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。

值得一提的是，自《看不見的國家》上映消息曝光後，便頻繁收到民眾詢問與包場申請，未映演先轟動的盛況令導演葛靜雯又驚又喜。《看不見的國家》將於6月13日在台上映。

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