歐陽妮妮離開台北「舉家搬回杭州」 揭兩地生活最大差異

歐陽妮妮舉家搬回杭州，與老公張書豪一起拍片分享消息。（翻攝自小紅書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽妮妮與老公張書豪去年7月登記結婚，並在同年跨年夜迎接兒子「睦睦」到來，不時會透過社群分享生活點滴的她，日前便開心宣布：「我們搬回杭州啦！」

歐陽妮妮日前在社群平台小紅書上傳影片，透露一家三口剛搬進杭州的新家，目前正努力適應新生活，對周邊環境還相當陌生，表示家具和生活用品都還在採購中，所以新家暫且還很空蕩，兒子的嬰兒房仍在布置中，並承諾未來會拍攝開箱影片與粉絲分享。

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歐陽妮妮透露兩地生活差異。（翻攝自小紅書）

此外，歐陽妮妮也提到，杭州與台北住家的最大差異在於潮濕度不同，「台北住的家是那種特別特別潮濕的地方，是住在那種半山腰上，後面全部都是山都是樹的，然後突然來杭州就覺得天啊！這邊好乾」，讓她必須調整自己的保養方式。影片曝光後，引起不少網友討論，也有人好奇歐陽妮妮為何一家搬來杭州，其他網友則紛紛幫忙解答，「當然是方便帶貨啊」、「賺錢啊，還能幹嘛。」

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