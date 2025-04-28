46歲段鈞豪揮別柴智屏 「不怕得獎運受阻」最新動向曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕段鈞豪曾以電影《三方通話-遠光燈》、《下半場》入圍金馬獎及台北電影節最佳男配角，戲劇《良辰吉時》角逐金鐘獎迷你劇集男配角，演技備受好評。他原本經紀約簽在柴智屏公司，日前他簽入新東家「艾迪昇傳播」，成為陳浩民、檢場、林嘉俐等實力派演員的師弟，艾迪昇傳播總經理林志遠表示：「段鈞豪是從戲劇科班訓練出來的演技派男星，擁有自己獨特的個性跟外型，能詮釋不同面向的角色，相當歡迎他能成為公司的生力軍。」期許未來在彼此努力下，能榮獲更多獎項肯定。

段鈞豪加入新經紀公司，成為陳浩民、檢場、林嘉俐等實力派演員的師弟。（艾迪昇提供）

段鈞豪與艾迪昇傳播的緣份，其實早在約十年前他到北京拍戲時，就曾跟總經理林志遠聊過，可惜當時因故未能合作，今年農曆新年互傳訊息祝賀對方新年快樂，沒想到又開啓了另外一段緣份。只是兩人再次深談合作可能性時，林志遠竟直白地說：「我認爲你是一個得獎型的演員，但我們公司對獎項的運氣好像比較弱，所以很怕你加入我們公司後，會影響你的得獎運。」但是段鈞豪不以為意回答：「我比較想找一個可以溝通、了解我的經紀公司。」於是雙方一拍即合。

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同屬艾迪昇大家庭的艾力克斯，與段鈞豪已是舊友，他們大約在27年前就認識，當時艾力克斯主持台北TV的節目，段鈞豪則是節目的製作助理，後來段鈞豪成為藝人，加上兩人都很喜歡籃球，讓好友誼持續至今。也因此艾力克斯在得知段鈞豪成為自己同門師弟後相當驚喜，期許接下來能有機會一起合作。

段鈞豪加入新經紀公司，成為陳浩民、檢場、林嘉俐等實力派演員的師弟。（艾迪昇提供）

對於接下來的演藝規劃，林志遠透露，段鈞豪在自媒體經營將有更多發揮空間，並分享他拍攝全新宣傳照時，特地帶寶貝女兒一同進棚，父女之間互動十分幸福溫馨，便鼓勵他透過社群平台記錄「前世情人」的成長，以及一些家庭生活，同時也能增加一些業配商機。

段鈞豪加入新經紀公司，成為陳浩民、檢場、林嘉俐等實力派演員的師弟。（艾迪昇提供）

除此之外，戲劇工作繼續衝刺，段鈞豪進了艾迪昇之後，最近除了宣傳剛上檔的客台影集《星空下的黑潮島嶼》，陸續接了不少新作品準備拍攝，當中包括一部電影及一部影集，林志遠表示：「這麼優質的藝人，我們要好好的打造操作，共同希望能在彼此的歷程裡留下一個好的篇章，這個篇章就是獎項。」

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