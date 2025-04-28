罷免是合理手段！易智言出手拍片怒批「不適任就該被換掉」

〔記者許世穎／台北報導〕由上百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片計畫，今（28）日推出由導演易智言執導的短片《租金補貼篇》，他以冷靜旁白與寫實影像，呈現立法院刪凍租金補貼預算對弱勢青年的實際衝擊，呼籲社會關注升斗小民的無聲苦楚。

易智言執導短片《租金補貼篇》，以冷靜旁白與寫實影像，呈現立法院刪凍租金補貼預算對弱勢青年的實際衝擊。（翻攝自影片）

長年關注台灣青少年議題的易智言代表作包括《藍色大門》、《危險心靈》、《行動代號：孫中山》等作品，此次以一名沉默青年的故事為主角，描繪他因霸凌輟學、家庭失能而北上求生，在台北一邊讀夜校、一邊當麵包店學徒。當得知年底租金補貼可能消失，他感到焦慮不安。

請繼續往下閱讀...

導演易智言指出：「每個申請者故事不同，但共同點是，他們都來自社會相對弱勢。凍結租金補貼，挑脆弱者下手，難道不是一種霸凌？」他批評立法院近期刪凍大量民生預算，從社宅、產假、防疫到性騷擾防治，舉措粗暴且缺乏論述，同時點出，內政部「國土管理業務」預算被刪減2.74億元、凍結41.47億元，正是租金補貼的主要經費來源，由於無法由其他科目挪用，租金補貼預計今年下半年即將用罄，將嚴重衝擊租屋族群的生計。

導演易智言拍攝短片《租金補貼篇》。（Taiwan Action提供）

易智言坦言，拍攝罷免影片前，他並未意識到立法院預算審查的品質如此低落。為了製作短片，他細讀各種公開資料與議事紀錄，發現刪凍案理由荒唐，數字兜不攏，手寫修改混亂，形同一筆「爛帳」。他直言：「若我們拍片報帳像這樣混亂，會計早就被換掉了。代議士如此輕率，完全是對選民的蔑視。」

在易智言看來，社會必須有篩選機制，罷免即是合理手段。「如果不適任，就應該被換掉。」他表示，身邊年輕人普遍支持罷免行動，雖不像過去野百合、太陽花學運那樣直接衝撞，但對民生議題絕不冷漠。「有同學說，如果他們在外面遲到、不做事，早就被製片換人了。」

除了「租金補貼篇」，易智言這次在短短三週內完成三支短片，展現高度行動力。另兩支分別是《民主篇》及《汐止白匏湖篇》，風格與訴求各異。「民主篇」以無口白的視覺方式，強調「罷免xxx等於罷免xxx」的罷免口號，適合巡迴宣傳車播放。「汐止白匏湖篇」則針對新北市汐止區，提醒民眾藍白立委刪減社宅建設預算的後果。

汐止白匏湖社宅計畫原預定提供千戶社會住宅，並設置幼托、長照、社福設施與運動中心，促進地方發展，規劃評估作業已完成。惟國民黨立委廖先翔提案刪除，並指汐止地區生活機能不足，質疑社宅完工後將成治安死角。易智言在片中未點名批評，而是以動畫形式冷靜描繪汐止原有的美好遠景，盼能引發民眾理性思考。

易智言希望，在政論激情喧鬧之外，能吸引更多冷靜的中間選民，認真思索自己想要什麼樣的未來。他強調：「罷免只是手段，目的是讓不適任的人下台，這是天經地義的。」也期盼透過影像力量，讓更多人正視立委失職對民生的真實影響。

公民9號《租金補貼篇》：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法