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爆乳CEO電商品牌遭爆用「剴剴案」打廣告 圤智雨怒轟：噁心

圤智雨（右）指控夏筠婷（左）電商品牌利用剴剴案宣傳。（翻攝自臉書、IG）圤智雨（右）指控夏筠婷（左）電商品牌利用剴剴案宣傳。（翻攝自臉書、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅夏筠婷是知名保養品牌「HBD」的創辦人，憑藉亮眼外型及火辣身材被封為「美女CEO」，近日遭AV導演圤智雨指控，HBD認證經銷商利用「剴剴案」為產品做宣傳，讓他忍不住怒轟「噁心」。

圤智雨27日在臉書發文表示，自己本來對HBD的行銷手法並無太多感覺，但自從夏筠婷不雅片外流事件後，認為該保養品牌的行銷越來越誇張，「宣傳狗可以吃的保健食品也就算了，但是兩次利用剴剴案開庭來打廣告，我就覺得真的很噁心」。

圤智雨曬出HBD經銷商的宣傳貼文截圖，畫面中可見HBD經銷商曾在剴剴案開庭現場聲援，拍攝影片並PO文表示：「遇到這種事誰能不心疼？」同時在貼文內標註了剴剴案、虐童以及HBD等標籤，讓圤智雨痛批，「你支持剴剴案，幹嘛打廣告標注HBD？這已經不是第一次HBD利用剴剴案宣傳了」。

圤智雨透露，自己之所以會開始關注此事，是因為8個月前開始接拍幼兒園和兒童芭蕾舞克的攝影工作，因此刻意淡出媒體圈，不希望先前AV導演的身分影響家長觀感。他提到，因為開始接觸兒童拍攝，看見孩童純真的模樣，讓他更加認為：「剴剴案不應該被HBD拿來當成宣傳工具！」不過相關貼文目前似乎已經刪除。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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