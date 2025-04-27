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已婚男星認了「佔有慾強」 吃醋強壓江祖平上床：很久沒這種感覺

「阿布」周昱綸在《願望》飾演江祖平未婚夫。（三立提供）「阿布」周昱綸在《願望》飾演江祖平未婚夫。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕久未在八點檔現身的「阿布」周昱綸，近期加入三立《願望》，飾演江祖平的未婚夫「柯廷偉」。這次回歸，他一登場就引發觀眾熱議，不只角色性格強烈，還因吃醋爆發情緒，上演將江祖平壓在床的激情戲碼，火花四射，讓粉絲看得臉紅心跳，紛紛直呼：「這未婚夫太有戲！」

「阿布」周昱綸（左）在《願望》飾演江祖平未婚夫，兩人有不少對手戲。（三立提供）「阿布」周昱綸（左）在《願望》飾演江祖平未婚夫，兩人有不少對手戲。（三立提供）

劇情描述「阿布」周昱綸在發現未婚妻江祖平與黃少祺過從甚密後，內心醋意難耐，情緒終於在一場爭執戲中爆發，不顧一切地將江祖平撲倒在床，這場戲不僅考驗演員之間的默契，也讓久未拍攝八點檔的周昱綸壓力破表，直喊：「真的很緊張，因為太久沒拍台八，現場是四機同步拍攝，很多動作跟台詞都要一氣呵成，不能NG，壓力滿大的。」他透露拍攝時非常小心，深怕一個不小心會傷到江祖平，「那場戲有肢體接觸，力道、角度都要精準，拍攝前我們還先對了幾次戲，避免受傷。」

「阿布」周昱綸（右）在《願望》飾演江祖平未婚夫。（三立提供）「阿布」周昱綸（右）在《願望》飾演江祖平未婚夫。（三立提供）

談起角色，「阿布」周昱綸有感而發地說：「其實我年輕的時候跟柯廷偉有點像，很有佔有慾，也很會吃醋。」他笑說，早期和老婆交往時，「三天兩頭就為了吃醋吵架，只要她收到男生的訊息，我就會追問到底是誰，有時候還會問得太多，讓她不開心。」隨著成為人夫人父，他的個性也逐漸轉變，「現在不會那麼計較了，生活重心都在家庭和孩子身上。」

「阿布」周昱綸（中）在《願望》飾演江祖平未婚夫。（三立提供）「阿布」周昱綸（中）在《願望》飾演江祖平未婚夫。（三立提供）

這次回歸八點檔，周昱綸被江祖平虧：「你真的很不貼心耶，就是死直男，連談戀愛都不會了。」讓周昱綸哭笑不得，他打趣回應：「真的很久沒這種談戀愛的感覺了。」但也因為有家庭和人生經歷的沉澱，他表示這次詮釋柯廷偉，能夠更理解角色的情緒轉折和內心掙扎。

除了戲裡火花十足，戲外兩人也培養出絕佳默契，周昱綸說：「江祖平很專業，也很照顧對手演員，讓我能安心演出。尤其情緒戲一多，她總會提點我節奏該怎麼抓。」目前劇情也進入高潮，周昱綸與黃少祺之間的「情敵對決」也將逐步升溫，看這場情感風暴將如何演變。

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