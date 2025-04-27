阿信接招！劉若英慶出道30年 收到一任務喊話「交給五月天就好」

劉若英出道30年，巡演場次突破自己的紀錄。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕能唱能導的劉若英出道30年，演唱會上歌迷期許她「繼續唱到100歲」，她則幽默把這「任務」交給好友團五月天。

劉若英的「飛行日」巡演正式突破60場，來到第64場，打破她歷年演唱會紀錄，達到個人新里程碑，她出道30年來，累積至今舉辦過9次大型演唱會，共唱了158場，經典好歌太多，《後來》、《成全》、《原來你也在這裡》，一首首都是歌迷可以跟著哼唱的歌曲，也讓劉若英的巡演邀約不斷，這次在演唱會上她就對歌迷說：「我們一起唱到爽好嗎？」

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劉若英經典歌曲很多，巡演邀約不斷。（相信音樂提供）

有歌迷舉起手幅，上面寫道「演員到導演，新人到天后，出道30年，繼續唱到100歲」，劉若英笑回：「我對於可以一直唱歌很快樂，對於唱到100歲這種事情就交給五月天就好了。」

劉若英趁巡演空檔也會四處走走看看。（相信音樂提供）

劉若英也問歌迷，如果100歲時她坐在輪椅上唱歌，大家還會來嗎？全場歌迷大喊「會」，真心想要支持她，最後歌迷點歌《粉絲》並說：「因為我們都是你最忠實的粉絲，我們都會陪你一路走下去！」讓劉若英非常感動。

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