晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

426上凱道藍喊超過25萬人 苦苓酸：被罷免照樣罷

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，該活動淪為國民黨內權力鬥爭的擂台，爭相喊政治話術，卻缺乏對國家發展的正向論述。（記者田裕華攝）國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，該活動淪為國民黨內權力鬥爭的擂台，爭相喊政治話術，卻缺乏對國家發展的正向論述。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，總統賴清德回應，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門；見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平，「這才是真正的戰獨裁，也才能真正的贏得人民的掌聲。」

相關新聞：藍白426凱道集會 賴：戰獨裁 應去天安門

昨天這場活動，下午2時30分國民黨發言人楊智伃在台上表示，人已經圍到景福門外，她並喊出現場已5萬人；活動尾聲，主持人李明賢喊出到場支持者已滿到景福門後面、中山南路、中正紀念堂，「超過25萬人，都沒有走。」

今（27）日上午，作家苦苓在臉書發文虧酸：「好啊！就算你們昨天有25萬人大吼大叫，然後被罷免的照樣罷，被偵辦的還是辦，被關在土城的繼續關⋯⋯怎麼辦？再來一個526嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中