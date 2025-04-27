426上凱道藍喊超過25萬人 苦苓酸：被罷免照樣罷

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，該活動淪為國民黨內權力鬥爭的擂台，爭相喊政治話術，卻缺乏對國家發展的正向論述。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，總統賴清德回應，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門；見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平，「這才是真正的戰獨裁，也才能真正的贏得人民的掌聲。」

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昨天這場活動，下午2時30分國民黨發言人楊智伃在台上表示，人已經圍到景福門外，她並喊出現場已5萬人；活動尾聲，主持人李明賢喊出到場支持者已滿到景福門後面、中山南路、中正紀念堂，「超過25萬人，都沒有走。」

今（27）日上午，作家苦苓在臉書發文虧酸：「好啊！就算你們昨天有25萬人大吼大叫，然後被罷免的照樣罷，被偵辦的還是辦，被關在土城的繼續關⋯⋯怎麼辦？再來一個526嗎？」

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