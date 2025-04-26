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跨年晚會場地難覓 民代建議與樂天合作「跨年、演唱會一起辦」

桃園市去年跨年晚會與五月天演唱會衝突，險些流標，最後更換地點才完成招標。（市府提供）桃園市去年跨年晚會與五月天演唱會衝突，險些流標，最後更換地點才完成招標。（市府提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府去年跨年晚會，由於場地距離天團五月天在桃園樂天棒球場舉辦的跨年演唱會太近，竟然沒有廠商投標，跨年晚會險些停辦；議員呂林小鳳認為，桃園樂天棒球場是市府租給樂天球團的場地，市府可以要求使用跨年晚會時段，也可以與樂天談合作，讓跨年活動跟演唱會一起舉辦，不用每次找場地。

副市長王明鉅表示，市府的場地委外經營，要求部分時段自用的情況非常普遍也很合理，也可於雙方的合約中載明；無論是和樂天球團談合作，讓跨年活動跟演唱會一起舉辦，或者是說棒球場保留給市府辦誇年活動都很可行，也會責成相關部門與球團協商。

觀旅局代理局長王麗娟表示，高鐵桃園站前廣場占地廣大且交通方便，為桃園市近幾年大型活動主要場地之一，但該場地將於今年進行開發，後續將無法提供市府辦理活動使用，目前評估場地包括桃園樂天棒球場、中原文創園區、藝文廣場、泰豐輪胎、中壢體育園區及機場捷運A20站周邊等。

王麗娟說，跨年晚會人潮約3萬到3萬5千人，場地擇址需考量諸多條件，包含腹地大小、交通情況、停車量能、鄰近商圈及對周邊居民衝擊等因素，目前市府已就可能的地點，逐一進行評估與檢視，今年將會加快選址速度，讓跨年活動順利舉辦。

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