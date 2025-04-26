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娛樂 日韓

方毅家回台灣想見徐薇！n.SSign隊友嗆：I can teach you better

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團n.SSign明天（27日）將在台舉行首次訪演出，這也是成員方毅家（LAURENCE）首次回家鄉表演，他透露一家總共12人明天將會出席，由於沒有在家人面前表演過，感到十分緊張，不但擔心怕家人拉紅布條助威，還笑說媽媽問他需不需要化妝，讓他有些傲嬌地說：「我個人覺得大費周章啦！」

n.SSign在2023年出道，成員包括HUIWON（左起）、KAZUTA、HANJUN、LAURENCE（方毅家）、SUNGYUN、ROBIN及DOHA，首次接受台灣媒體訪問。（記者王文麟攝）n.SSign在2023年出道，成員包括HUIWON（左起）、KAZUTA、HANJUN、LAURENCE（方毅家）、SUNGYUN、ROBIN及DOHA，首次接受台灣媒體訪問。（記者王文麟攝）

n.SSign自前年出道，成員包括HUIWON、KAZUTA、HANJUN、LAURENCE、SUNGYUN、ROBIN及DOHA，7人首次受訪活力滿滿，HUIWON自稱是小狗狗，DOHA則說自己是性感波妞，被問到中文是不是方毅家教的，方毅家笑說：「他們自己用ChatGPT查的。」更表示比起教他們英文，反而是他們主動學。

方毅家難得坐在C位，他表示比起在見面會上緊張，反而是現在用中文發言的他更緊張，「因為大家聽不懂我在說什麼，但我也沒辦法一一跟他們解釋，這我比較緊張。」隊長KAZUTA表示，由於團體有不少日本活動，通常都是身為日本人的他代表發言，這次看到方毅家在台媒面前侃侃而談的表現，給予他120分。DOHA大讚方毅家的模樣十分帥氣。

n.SSign方毅家回台灣，難得坐在C位，與記者、成員相談甚歡。（記者王文麟攝）n.SSign方毅家回台灣，難得坐在C位，與記者、成員相談甚歡。（記者王文麟攝）

難得回故鄉，記者請方毅家化身導遊，分享「毅家的一日行程」給成員，他表示自己很愛吃早餐店，先點鮪魚蛋餅加起司，接著因為天氣炎熱去逛百貨公司，在美食街解決午餐，再來帶去喝手搖飲，要每位成員都不同品牌的珍珠奶茶，然後很常跟家人去的九份、淡水老街，晚上可以逛夜市，因為各種食物都能吃到，消夜吃甜不辣、鹹酥雞、豬血糕、雞心、雞胗等，半夜睡不著可以吃永和豆漿。

首次來台，HANJUN想吃古早味蛋糕，KAZUTA想去九份，知道那裡因為《神隱少女》很紅，不過記者告訴他九份其實與《神隱少女》無關，讓他相當驚訝，表示會回去告訴日本的朋友。HANJUN則表示第一次來到方毅家的家鄉，聽說台灣是米其林之都，對美食很感興趣。SUNGYUN則稱對本來對出國沒興趣，來到台灣之後覺得街道很漂亮，食物很好吃，已經吃了牛肉炒飯，HUIWON則吃了牛肉麵。

n.SSign隊長KAZUTA長相帥氣，是EXPG舞蹈學校出身。（記者王文麟攝）n.SSign隊長KAZUTA長相帥氣，是EXPG舞蹈學校出身。（記者王文麟攝）

方毅家近期透過WEVERSE與粉絲相談甚歡，在Threads上引發討論，尤其是他提到徐薇的名言「I can teach you better」笑翻不少粉絲。他解釋，其實沒有上過徐薇的課，自己英文是在吉得堡學得，但徐薇的名言對他來說印象深刻，也很想見到本人，而他也是按照平常講話的風格去回應粉絲留言，更自爆是電視兒童，連《康熙來了》都有看。

成員ROBIN來自澳洲，被問到會想跟徐薇老師學英文、還是ROBIN老師？方毅家表示，會選徐薇，「因為ROBIN是澳洲人，英式口語我聽不懂。」ROBIN則回應：「方毅家，I can teach you better！」讓全場哄堂大笑。

n.SSign期待明天的演出。（記者王文麟攝）n.SSign期待明天的演出。（記者王文麟攝）

最後，方毅家表示，這是他第一次回家鄉表演，不知道粉絲會不會喜歡，希望大家期待他們的演出，「按讚訂閱分享加小鈴噹！」並叮囑明天大陣仗來看表演的家人：「不要站起來，我不知道怎麼叫大家坐下。」

有趣的是，訪問尾聲，方毅家詢問在場記者：「你們覺得我們誰比較可愛？」要記者一一回答，對記者來說宛如「公開處刑」，可看出他的活潑、鬼靈精怪本性。

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