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娛樂 音樂

羅時豐么兒出事判決出爐 被虧「大牛弟弟」反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王羅時豐的么兒2年前捲入朋友的感情糾紛，持空氣槍抵頭要脅被害人再掐頸施暴，日前遭判處有期徒刑6個月，得以易科罰金；對此，羅時豐低調未有回應，本週三現蹤台東參加活動，心情未受影響。

羅時豐獻唱多首膾炙人口的經典夯曲。（台東縣政府社會處提供）羅時豐獻唱多首膾炙人口的經典夯曲。（台東縣政府社會處提供）

首次參與「倚盃氣 歡喜來唱-2025 台東縣群星閃耀演唱會」，羅時豐壓軸登場，選唱《歡喜來恰恰》、《細妹按靚》、《男人的汗》、《茫茫到深更》等金曲連發。

其中《歡喜來恰恰》 讓長輩觀眾彷彿被「點穴」般嗨唱，身體不由自主跳動起來，讓這首歌榮獲全場公認「最佳帶動唱」歌曲，羅時豐笑說：「達到目的了，大家歡喜動起來，才有健康的身體！」

羅時豐與長輩觀眾熱情互動。（台東縣政府社會處提供）羅時豐與長輩觀眾熱情互動。（台東縣政府社會處提供）

聽到有長輩喊他「大牛弟弟」，羅時豐瞬間心花開，開心笑說：「長輩們很多都是把我當作一個『憨厚的弟弟』看待，在與他們的互動與眼神的交流之中，我都能清楚的感受到有一份誠摯的熱情與關愛，真的就像家人一樣。」

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