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娛樂 電視

《美鳳有約》隔11年重返青森 陳美鳳穿和服「自帶蘋果光」

〔記者傅茗渝／台北報導〕⺠視⼈氣節⽬《美鳳有約》再次造訪青森拍攝，主持⼈陳美鳳與《娛樂超skr》主持人⼩鹿此次來到弘前城，恰逢櫻花滿開，粉嫩花海映襯古城之姿，外景團隊沉醉於美景，鏡頭畫⾯夢幻唯美。

青森宮下縣長親⾃前往弘前城，與陳美鳳、⼩鹿會⾯，大咖來賓親自推薦青森的⾃然寶藏與⽂化體驗，包括壯麗的八甲⽥⼭、被譽為⽇本最美溪流之⼀的奧入瀨溪流，以及海風拂⾯的種差海岸等⾃然唯美的景點，更有多樣化的⼿作體驗， 讓旅⼈深度感受青森之美。

陳美鳳（中）和小鹿（右）來到弘前城，青森宮下縣長現身相陪。（民視提供）陳美鳳（中）和小鹿（右）來到弘前城，青森宮下縣長現身相陪。（民視提供）

陳美鳳提到2014年拍攝《美鳳有約》青森特輯時，弘前城的天守閣因百年整修⼯程展開，暫移⾄⼀旁，今年天守閣修復即將完⼯，預計10⽉將天守閣歸回原址，讓陳美鳳說自己根本在地人，從「過去、現在再到未來」，用節⽬來⾒證這段古城「百年修復、時代交替」的過程，意義非凡。

陳美鳳換上傳統和服，畫⾯猶如⽇劇場景。（民視提供）陳美鳳換上傳統和服，畫⾯猶如⽇劇場景。（民視提供）

陳美鳳提到此次節⽬也拍攝到極為珍稀的景象，從弘前城瞭望台望去，天守閣、滿開櫻花與雄偉的岩⽊⼭連成⼀線，這幅因整修難遇的奇景，成為外景團隊最珍貴的歷史畫⾯之⼀，更讓在陳美鳳形容說被「風景美到哭」，小鹿也提到簡直是「AI風景」呈現眼前。

陳美鳳與⼩鹿浪漫夜櫻漫步。（民視提供）陳美鳳與⼩鹿浪漫夜櫻漫步。（民視提供）

陳美鳳與⼩鹿在櫻花樹下的野餐體驗與浪漫的夜櫻漫步，在拍攝同時同步社群直播，短短24⼩時之內，竟然有24萬的觀看次數，可⾒得台灣對青森的喜愛。陳美鳳換上傳統和服融入櫻海之中，畫⾯猶如走進⽇劇場景，被青森當地人形容「自帶蘋果光芒」，拍起照片猶如明信片般的可以銷售了，讓陳美鳳笑得心花開。這趟青森之旅將於5⽉23⽇起在《美鳳有約》中播出。

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