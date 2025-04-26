劉品言主動幫剝蝦 巫建和驚訝竟用手剝

〔記者傅茗渝／台北報導〕鏡電視《誰來演戲》第二季本週播出曾經是戀綜CP的劉品言與巫建和再度合體，兩人先到基隆外木山大啖美食，席間劉品言不只幫忙讓巫建和方便夾取生魚片，對蝦過敏的她雖然不吃蝦，但仍主動幫巫建和剝蝦殼。兩人更是上演日劇《美麗人生》劇情，由巫建和推著坐在輪椅上的劉品言，打籃球、曬太陽看海景，劉品言還搞笑的要求工作人員在畫面打上「初一十五、明天吃素」，完全一副老夫老妻樣，猶如上演戀綜節目續集。

劉品言回憶之前與巫建和合作實境節目《我們練愛吧》時，有次在新竹錄影，當時天氣很冷，巫建和二話不說立刻脫下外套給她穿，那一瞬間讓劉品言覺得：「這個人很有安全感」，也讓她至今印象深刻。

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巫建和（左）帶著劉品言到基隆外木山大啖美食。（鏡電視提供）

巫建和說之前就跟劉品言說過，有許多口袋名單的店家要跟她分享，如今終於在《誰來演戲》節目中實現。這家位於基隆外木山的阿英麵店是巫建和的愛店，17、18歲時許肇任導演帶他來過後，他就把這家店收為口袋名單，而且時不時就會一個人花上50分鐘開車到此，就為了一飽口福。曾經是戀綜CP的兩人，吃飯時也展現出滿滿戀人感，先是巫建和吃生魚片時劉品言用筷子幫他壓住另一塊魚肉，方便他夾取；川燙白蝦上桌後，劉品言雖然對蝦子過敏，但因為知道巫建和不會剝蝦，便主動幫忙剝除蝦殼，沒想到巫建和竟冷不防丟出一句：「你不是用嘴巴剝，你是用手剝」，讓劉品言聽到後傻眼回說：「我怎麼好意思幫你用嘴巴剝啦！」猶如小倆口鬥嘴。

劉品言（右）對巫建和之前在戀綜節目中的安全感，至今印象深刻。（鏡電視提供）

巫建和表示身為散打搏擊選手的他，畢業後最好的出路就是當教練，但因為自己教課時，不會去理解學生為何做不到他要求的動作，就會很急，一急就很容易生氣，講話就會很傷人，「我會很討厭那樣的我」，所以才避開當教練這條路，這也讓一直以來覺得巫建和個性超溫和的劉品言不敢置信，追問他最近一次生氣是何時，只見巫建和悠悠地說有次下班時間他騎著腳踏車，卻發現很多行人走在腳踏車道上，於是他就在騎經過路人時，用略大聲一點的音量對他們說：「這是腳踏車道！」相當溫和的生氣反應，讓劉品言聽了有些哭笑不得。

劉品言盛讚巫建和每演一個角色，都很像是從骨頭裡長出來變成那個人，好其他倒底是怎麼為角色做功課。巫建和表示他從拿到劇本後，就會開始從生活中開始拼湊角色應該有的東西，然後中間塑造角色時一定會跟自己內心打架，持續反覆對和錯的過程，只到有一天自己不再想對錯問題時，就代表差不多可以演了。

劉品言（左）與巫建和因為合作戀綜節目而熟識。（鏡電視提供）

巫建和說像電影《陽光普照》，他花了整整八個月才形塑出角色；而拍攝《愛愛內含光》時，他就常跑去同志酒吧，做角色功課。至於有沒有做了一堆角色功課後卻沒用，巫建和表示許肇任導演就常不照劇本拍，但又不能不先背劇本、做功課，怕他又臨時要照劇本拍，巫建和笑說：「我覺得這是心機很重的方式，因為（演員）就不可能太偷懶」。鏡電視《誰來演戲》第二季每週日晚上11點播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一精彩跟播。

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