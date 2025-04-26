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娛樂 最新消息

（專訪）曹佑寧過31歲生日！棄棒從演更踏實：我喜歡這份工作

曹佑寧前天過31歲生日，更加篤定喜歡演戲這份工作。（記者王文麟攝）曹佑寧前天過31歲生日，更加篤定喜歡演戲這份工作。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕曹佑寧在本月24日迎來31歲生日，他受訪有感而發，稱過了30歲大關，更明確知道自己在做什麼，更加有動力且踏實。

曹佑寧、劉修甫因宣傳電影《刺心切骨》接受本報專訪，曹佑寧一改運動選手的陽光氣息，他飾演的子涵個性低潮又陰鬱，他直言演得非常過癮，感覺自己變得很陌生，「這是我第一次看自己的戲，不知道這個人是誰，有些表情在平常生活中很難看見。」

（專訪）曹佑寧過31歲生日！棄棒從演更踏實：我喜歡這份工作曹佑寧在《刺心切骨》中飾演有著暗黑扭曲性格的哥哥溫子涵。（前景娛樂、劇匯文創提供）

他越來越沉浸於演出當中，更形容演戲像是種按摩，是一種紓壓方式。曹佑寧坦言，他很少講心裡話，或許與他是棒球選手出身，除了要嚴格自律之外，也必須要有強大的心理抗壓能力，才會習慣選擇自己消化情緒。記者進一步詢問，連面對親朋好友、甚至是女友王淨，都不會吐露心事嗎？曹佑寧思考一下，表示「我還是比較屬於自己處理，暫時放下」，不過又笑說：「不知道幾年後會不會內傷。」

曹佑寧透露是心事藏心底的人。（記者王文麟攝）曹佑寧透露是心事藏心底的人。（記者王文麟攝）

「因為我知道自己一旦開了，就會沒辦法控制我自己。」尤其是小時候，曹佑寧分享，只要情緒很激動與同學吵架，就會整個人停不下來，甚至哭到發抖，長大之後才把這樣的情緒收起來，透過拍戲來處理自己的心。劉修甫與他相反，會與親朋好友宣洩情緒，聊一聊或許有不同的想法。

曹佑寧透露只要情緒起來，就會無法控制自己。（記者王文麟攝）曹佑寧透露只要情緒起來，就會無法控制自己。（記者王文麟攝）

前天（24日）是曹佑寧31歲生日，他不諱言，在30歲之前自己內心有所拉扯，一下想這樣、一下那樣，「我真的喜歡拍戲嗎、當演員嗎？」過了30歲之後，他現在能肯定的說「我很喜歡這份工作」，因為能遇到許多有趣且不同的人，讓他更加把握現在的每一個機會。

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