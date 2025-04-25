（獨）世壯運倒數！賈永婕突認「無法參賽」 溫情告白隊友曝內情

賈永婕去年在世壯運報名水球項目，如今因行程撞到無法參賽。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會（世壯運）進入倒數階段，有不少藝人報名參賽，其中包括蕭煌奇、彭小刀還有由黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位組成的「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊，而賈永婕原先也組隊報名水球項目，不過今（25）日她回應本報透露今年無法參加賽事。

賈永婕去年在世壯運報名水球項目，如今因行程撞到無法參賽。（翻攝自臉書）

101董事長賈永婕去年宣布響應2025雙北世壯運報名水球項目，她也曾發文分享下水練習水球真的很難，今年2月還曬出練習照片，直呼在冬天下水需要的不是勇氣，是傻氣，回憶第一次傳球就相當成功，她還自豪表示畢竟自己棒球投得很不錯，一起報名水球項目的夏嘉璐則稱讚她第一次碰球就射門。

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不過稍早賈永婕向記者透露：「原本是要去參加水球的，但是因為行程撞到了另外國外行程，所以這次不能參加了。」而她與主播夏嘉璐原本是同隊報名，賈永婕表示只有自己無法出席，水球隊沒影響，她也不忘告白隊友們：「加油，又帥又美！」而那天賈永婕是要去美國大聯盟為紐約大都會開球，也說隊友們可以體諒她要去大聯盟投球。

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