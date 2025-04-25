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娛樂 最新消息

蕾菈、藍星蕾健身「上下來回」 網驚：姿勢也太害羞

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈產下第二胎「湯包」之後，積極健身、飲食控制恢復身材，不時會在社群分享自己的體態紀錄，日前就透露自己減重1年半，體脂從33.9%降到18%的成果，再次恢復火辣身材。近日蕾菈在IG上分享了一段超「胸」影片，合體世界百大女DJ「藍星蕾」，令大批網友直呼：「太羨慕！！！」。

蕾菈和藍星蕾夢幻聯動。（翻攝自IG）蕾菈和藍星蕾夢幻聯動。（翻攝自IG）

日前，蕾菈聯合馬來西亞女DJ藍星蕾一起上健身房，並拍攝一段超強健身影片，只見藍星蕾跪坐在蕾菈臀胯上，蕾菈利用核心力量不斷上上下下來回頂胯，畫面中兩人穿著運動內衣，超「胸」北半球顯露在外，藍星蕾隨著蕾菈的律動上下起伏，性感身材曲線表露無遺。

蕾菈和藍星蕾一起健身，畫面火辣。（翻攝自IG）蕾菈和藍星蕾一起健身，畫面火辣。（翻攝自IG）

影片一曝光後，吸引網友朝聖點讚留言：「好大球」、「應該很多人羨慕你們！！！」、「請問這是在練那些肌群？練法讓我長知識了」、「我眼睛是紳士眼」、「哪間健身房？我想報名」、「這核心好強」、「蕾香魅生～」、「這姿勢也太害羞了吧」、「這是啥幸福重訓...」。

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