「大馬波神」刪光照片影音 引退作尺度驚人

「大馬波神」蕭佩兒（左）曾與歌手黃明志攜手走紅毯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有E級雄偉上為的「大馬波神」蕭佩兒（MsPuiyi）昨（24）日深夜突然無預警宣布全面刪除OnlyFans所有影音與照片內容，消息一出讓老司機們熱烈討論，雖然可惜，仍祝她新生活愉快。目前蕭佩兒唯一留下的作品就是她在SWAG獨家曝光的引退三部曲。

大馬波神蕭佩兒刪光OnlyFans所有影音與照片內容。（翻攝自IG）

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先前SWAG以2千萬天價簽下蕭佩兒，獨家推出「超大尺度引退三部曲」當作她的成人圈告別作。蕭佩兒的引退作僅在SWAG平台全球獨家播出，稱得上AV圈頗具話題性的告別儀式。

大馬波神蕭佩兒以大尺度引退作向AV時代說再見。（翻攝自IG）

蕭佩兒是東南亞第一位登上美國閣樓雜誌封面的女星，IG擁有超過2600萬粉絲，更被馬來西亞雜誌評選為「國內百大性感女性」之一。蕭佩兒引退作的內容尺度突破以往，算是從AV時代告別的華麗謝幕。

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