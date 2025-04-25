（影）草蜢蔡一傑度過生死劫 心理狀態令人憂

香港樂團「草蜢」成員蔡一傑去年10月透露完成割除腦瘤的大手術。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港樂團「草蜢」成員蔡一傑去年10月突然公開剃光頭的照片，並透露做了割除腦瘤的大手術，更曝光頭上開刀的U形疤痕，怵目驚心。雖然哥哥蔡一智表示弟弟康復進度理想，目前正在休養中，耶誕節時更神采奕奕露面，氣色極佳。但是近日蔡一傑更新社群時，曝光自己運動健身影片，卻讓粉絲擔心他的心理狀況。

蔡一傑切除腦瘤手術留下U形疤痕。（星島日報提供）

58歲的蔡一傑昨（24）更新社群，曬出自己「拉筋 #拉筋 #大家 #愛自己 #運動」的影片，戴著黑色帽子的他，穿上白色背心搭配黑色外套及灰色短褲，身體看起來已經結實不少，只不過影片中的蔡一傑除了拉筋之外，時不時朝鏡頭看，每次看鏡頭都眉頭深鎖，彷彿心事重重。

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蔡一傑運動的時候眉頭深鎖、心事重重。（星島日報提供）

除此之外，粉絲也觀察到蔡一傑近期鮮少露出微笑，認為他可能心情不佳。事實上，蔡一傑近兩個月在網路上的發文，幾乎全都在運動，同時無一例外的表情嚴肅、毫無笑容。

先前有消息指出，蔡一傑動完切除腦瘤手術才不過半年，但他急著想趕緊回到舞台上，因此才會努力運動。粉絲們希望他不要太過心急，更擔心他因為這樣造成心理壓力，力勸他身心都恢復健康再回到舞台上，粉絲們都會耐心等待他的回歸。

蔡一傑運動的時候表情嚴肅、毫無笑容。（星島日報提供）

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