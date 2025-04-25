晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台語歌后遭潑水霸凌！罕見自剖傷痛遭虧「小時候是啞巴」

鄭宜農。（資料照；記者傅茗渝攝）鄭宜農。（資料照；記者傅茗渝攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后鄭宜農今天舉辦發片活動，她自立門戶開公司，發行全新專輯《圓缺》，為此投入千萬製作費，更招認是兩棟房子的頭期款，義無反顧拚了。

鄭宜農3年前以台語專輯《水逆》獲得金曲獎最佳台語專輯、最佳台語女歌手雙料肯定，這次發片耗時1年寫歌，她以「圓缺」為主題延伸去探討人生際遇中的缺憾圓滿，並藉由各種內心挖掘及私密的經驗轉化成歌詞，由於求好心切加上心理壓力山大，讓她坦言在創作過程猶如「自虐修羅道」。

提到新歌《真罕得想起來》是她挖掘自己傷痛的作品，「大家在成長過程中或多或少經歷了某種程度的暴力、不尊重，這主題在我心裡面存很久。」坦言有遇過校園霸凌。

鄭宜農受訪侃侃而談，「我國一經歷了一些事，像是上廁所的時候會有水淋下來、桌子被推倒，學校就像是小型社會，我也不知道自己做了什麼事會被霸凌。」當時甚至怕到不敢上廁所。

如今鄭宜農已能透過音樂自剖往日傷痛，透露剛進音樂圈時個性超怪，「甚至常一個人窩在唱片行角落，現在我的經紀人就是當唱片行的店員，她常說『我小時候是啞吧』。」

鄭宜農受訪表示：「這是我開公司以來第一張正式的專輯，要讓大家覺得，這個公司開得很值得。」至於前東家老闆楊大正的評價如何？鄭宜農說：「他看我的MV就覺得很羨慕，說可以做這麼帥的音樂很棒。」難道楊大正以前沒有花這麼多？她忍不住笑說：「我也不知道啊，我覺得也沒有花比較少啊！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中