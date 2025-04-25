台語歌后遭潑水霸凌！罕見自剖傷痛遭虧「小時候是啞巴」

鄭宜農。（資料照；記者傅茗渝攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后鄭宜農今天舉辦發片活動，她自立門戶開公司，發行全新專輯《圓缺》，為此投入千萬製作費，更招認是兩棟房子的頭期款，義無反顧拚了。

鄭宜農3年前以台語專輯《水逆》獲得金曲獎最佳台語專輯、最佳台語女歌手雙料肯定，這次發片耗時1年寫歌，她以「圓缺」為主題延伸去探討人生際遇中的缺憾圓滿，並藉由各種內心挖掘及私密的經驗轉化成歌詞，由於求好心切加上心理壓力山大，讓她坦言在創作過程猶如「自虐修羅道」。

請繼續往下閱讀...

提到新歌《真罕得想起來》是她挖掘自己傷痛的作品，「大家在成長過程中或多或少經歷了某種程度的暴力、不尊重，這主題在我心裡面存很久。」坦言有遇過校園霸凌。

鄭宜農受訪侃侃而談，「我國一經歷了一些事，像是上廁所的時候會有水淋下來、桌子被推倒，學校就像是小型社會，我也不知道自己做了什麼事會被霸凌。」當時甚至怕到不敢上廁所。

如今鄭宜農已能透過音樂自剖往日傷痛，透露剛進音樂圈時個性超怪，「甚至常一個人窩在唱片行角落，現在我的經紀人就是當唱片行的店員，她常說『我小時候是啞吧』。」

鄭宜農受訪表示：「這是我開公司以來第一張正式的專輯，要讓大家覺得，這個公司開得很值得。」至於前東家老闆楊大正的評價如何？鄭宜農說：「他看我的MV就覺得很羨慕，說可以做這麼帥的音樂很棒。」難道楊大正以前沒有花這麼多？她忍不住笑說：「我也不知道啊，我覺得也沒有花比較少啊！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法