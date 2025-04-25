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勾惡遭指控「讓多位女生墮胎」！他反咬網紅下美色陷阱火大開戰

勾惡怒指如意潑髒水把台灣法律當空氣。（翻攝自網路）勾惡怒指如意潑髒水把台灣法律當空氣。（翻攝自網路）

〔記者林欣穎／台北報導〕爆料系YouTuber「勾惡」勾起你心中的惡近日捲入爭議風暴，遭網紅如意Ruyii於社群發文，指控他曾在車上對她上下其手、強吻性騷，並暗指對方讓多位女生墮胎。該篇貼文一出，引發網友炸鍋。

對此勾惡火速回應，發出8點澄清聲明嚴正否認所有不實指控，他強調：「我從未讓任何女生懷孕，更不可能存在墮胎情事！」如意亂潑髒水還發文說不用證人、證據，他火大直言：「這不是爆料，這是潑髒水，說話要負責！」

而在事件曝光後，勾惡收到數十封粉絲私訊，指控如意私下利用社群平台色誘粉絲加LINE，進而透過聊天推銷產品、投資詐騙，甚至疑似以「美色陷阱」設局割粉絲韭菜。有苦主指出：「加LINE之後不到三句話就開始推銷。」不少人質疑，如意的LINE帳號恐為代操，藉由如意粉專誘粉絲加line後，誘導消費。事後如意刪4/1號要粉絲加LINE的文章。讓苦主驚呼是不是心虛才刪文章。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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