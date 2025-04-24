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娛樂 最新消息

惠利「百想人氣獎」率先衝破百萬票！IU苦追暫居第二

邊佑錫（左）、惠利暫居百想男女人氣冠軍。（愛奇藝、friDay影音提供）邊佑錫（左）、惠利暫居百想男女人氣冠軍。（愛奇藝、friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「第61屆百想藝術大賞」將於5月5日頒獎，「PRIZM人氣獎票選」昨（23）開跑，今年投票風氣旺盛，短短不到兩天，截至台灣時間晚間7點，惠利以「125萬張票」壓倒性氣勢暫居女子人氣冠軍，奪下人氣后座應無意外。

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惠利以電影《FIGHTING！女孩們》角逐電影部門最佳女新人，對上《聽說》盧允瑞、《窺鏡》朴智賢等人；她今年還在19禁韓劇《善意的競爭》扮演天才女高中生圈粉，戲中她大方獻上同性之吻，強大氣場令人難以忽視。

百想8項提名大贏家《苦盡柑來遇見你》IU以「99萬票」暫時落入女子人氣第二名，第三名為《背著善宰跑》金惠奫「93萬票」緊追在後，有趣的是，3位女演員各自的票數全數超過男星。

邊佑錫（左）、惠利暫居百想男女人氣冠軍。（翻攝自PRIZM）邊佑錫（左）、惠利暫居百想男女人氣冠軍。（翻攝自PRIZM）

男演員方面，《背著善宰跑》邊佑錫以「38萬票」暫居男子冠軍，他除了因戲爆紅，去年6月在台大體育館一連舉行兩場粉絲見面會，還扮成《庫洛魔法使》小櫻寵粉，令人印象深刻。

身兼主持人、入圍者的朴寶劍以「15萬票」位居第二，丁海寅「5萬多票」即成為季軍，足見男子投票熱絡程度和女星有不小差距。

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「PRIZM人氣獎」開放全球網友下載APP，為心儀的偶像（演員）投下一票，每個帳戶每天能投票4次，預計5月2日截止投票；第61屆百想藝術大賞5月5日在首爾三成洞COEX D館頒獎，典禮於JTBC、JTBC2、JTBC4同步播出。

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