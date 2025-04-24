百萬YouTuber上演男男戀！ HowHow遭「椅咚」 網驚：是真愛

百萬YouTuber HowHow與藍亦明上演BL情。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕百萬人氣YouTuber「HowHow」拍攝LINE TV十週年紀念企劃影片，復刻BL劇《獨佔接班人》，與夥伴藍亦明組成CP，上演禮儀師與追夢少年間的愛情與甜虐糾葛，接連祭出曖昧擦嘴角、霸氣椅子咚等浪漫橋段，粉紅泡泡滿點。《獨佔接班人》的「本尊」演員們毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶特別為LINE TV十週年錄製祝福影片。

HowHow在LINE TV十週年企劃影片，被藍亦明的帥氣迷倒。（LINE TV提供）

孫麥傑（左）在《獨佔接班人》與毛祁生經常上演衝突場面。（LINE TV提供）

HowHow在影片中飾演想成為歌手的追夢少年，起初不願接受王牌禮儀師藍亦明的接班訓練，更直言：「我很怕屍體，也很怕鬼，我不可能當禮儀師的啦」藍亦明見狀直接霸氣椅子咚說：「傻瓜，有我在，你怕什麼。」曖昧指數爆棚，HowHow的內心獨白更跑出「為什麼，遇到他我就沒辦法反抗？」的戀愛前奏，後續還結合影集《黑盒子》的奇幻元素，讓HowHow被困在「同一天」，撒糖片段也不斷重置，雙向互動CP感十足，讓觀眾看了紛紛笑稱兩人「是真愛」、「這才是我要的BL」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法