羅時豐出事了！么兒涉持空氣槍「掐頸施暴」判決結果出爐

羅時豐小兒子涉共同傷害罪遭判處有期徒刑6個月。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」羅時豐近年成功轉型為YouTuber，以風趣幽默的風格迅速擄獲各年齡層粉絲的喜愛，翻紅後更被封為「國民姑丈」。然而，形象親民的羅時豐近日再爆出家庭風波，其小兒子2年前為朋友的感情糾紛，持空氣槍到場助陣，被依強盜罪起訴。最終，士林地院判決結果出爐。

羅時豐么兒羅森宇2年前捲入朋友的感情糾紛，夥同另外4人持空氣槍抵頭要脅被害人再掐頸施暴，隨後更搶走被害人手機與財務，整起事件最後被檢方依強盜罪起訴。經士林地方法院審理後，法院今（24日）改以共同傷害罪論處，判處有期徒刑6個月，得以易科罰金。

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事實上，羅時豐曾在臉書沈痛表示，自己出道多年已年過半百，近年能受到媒體與大眾朋友的關注，一直都非常的珍惜與把握，「這幾年我都在努力的傳達善與愛，希望讓善能夠循環，盡到自己身為公眾人物小小的力量，但沒想到對於自己的人生的基本習題，卻沒有辦法做到完好。」

羅時豐當時也直指家庭教育是社會的根本，同時坦言因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，他沈痛表示「身為父親的我需要再多加油！唉~人生好難啊！」許多粉絲見狀也紛紛送暖給予打氣。如今，判決結果出爐，儘管羅時豐本人並未涉案，但身為公眾人物，小孩的行為仍讓不少粉絲感到錯愕。

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