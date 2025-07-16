最辣「網紅營養師」泰國美照引讚嘆！ 窈窕秘訣「一天一小碗白飯」

網紅營養師高敏敏經常在臉書和IG分享健康飲食觀念。（翻攝自高敏敏臉書 ）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被網友封為最辣、最正營養師高敏敏，前幾天才剛在個人社群曬出她到烏來洗溫泉的泳裝辣照，昨天又不吝和粉絲們大方分享她和家人一起到泰國旅遊的燦笑美照，可見照片中高敏敏玩得十分開心，零修圖、零贅肉的窈窕曲線，讓不少網友驚呼，「太仙了吧！」、「女神營養師」、「真是營養師才能打敗營養師，身材跟皮膚都保養得很好…」、「這真的是二寶媽嗎？」

網紅營養師高敏敏自創「21分飽瘦身法」簡單易懂，她日前曬出去烏來泡溫泉的美照。（翻攝自高敏敏臉書 ）

對不少女性同胞來說，炎炎夏日，別說泳裝了，連想穿件清涼一點的無袖背心，都得擔心手臂蝴蝶袖跑出來亂！很多人以為減肥首要任務就是遠離「澱粉、油炸、糖份」，有些人甚至連一粒白飯都不敢碰，但這觀念其實要稍做修正！

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網紅營養師高敏敏。

對於「白飯」一直被妖魔化，甚至傳言「減肥，就是不能吃澱粉」，營養師高敏敏鄭重釐清觀念，健康飲食不是全戒，而是學會正確選擇，其實白飯的熱量，一碗頂多280卡左右，更何況一份白飯中還含有8g蛋白質，比一顆全蛋的蛋白質含量約7g還高」，高敏敏建議，「一天一定要有一餐吃白飯，大約一個拳頭的份量即可，晚餐再吃原型食物就好。」

➤將白飯做為一餐當中的主食，好處很多：

1．穩定血糖，不容易餓。

2．提供飽足感，飯後不亂吃。

3．幫助腸胃蠕動，排便更順暢。

4．大腦熱量的主要來源，讓你更有精神。

➤別怕澱粉，這麼吃更健康：

1．白飯+糙米或胚芽米，營養更均衡！

2．一天至少一餐有白飯，一個拳頭大小剛剛好！

3．晚餐以原型食物為主，少吃加工食品～

4．別怕澱粉，怕的是精緻澱粉！白土司、蛋糕、餅乾、白麵條…這些才是真的應該少碰。

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