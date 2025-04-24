籃籃節目遇真命天子！「籤詩全中」爽搭700萬跑車

籃籃（左）搭乘全台唯一且價值700萬的採收機「跑車」。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，最新一集找來來賓廖小映，種人來到雲林東勢體驗胡蘿蔔工作。職人安排大家前往拔胡蘿蔔，將搭乘全台唯一且價值700萬的採收機「跑車」，由於座位有限僅能讓一人搭乘，職人毫不猶豫地選擇籃籃，讓楊繡惠不忍調侃到：「你老婆電話幾號？我要打給他！」而阿翔、楊繡惠還有廖小映則一人開一台玩具車，籃籃更笑著對楊繡惠喊：「繡惠姊好慢！」阿翔則反嗆：「我這台700塊的啦！」

籃籃（左）、阿翔（右）體驗採收胡蘿蔔。（民視提供）

主持群介紹今日職人事畢業於美國華盛頓農業科技系的Cody。當職人談到自己的星座是雙魚座時，現場瞬間沸騰，阿翔跟楊繡惠更是興奮突然大喊：「中了啦！」

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原來是因為籃籃去年在日本兩地神社詢問戀愛運，兩支籤給予的最佳擇偶條件資訊皆是「差三歲、雙魚座、A型血型」，沒想到職人不僅前兩項符合，當說出血型為A型時，全場驚呼連連大喊「一模一樣！」籃籃更激動地跳起舞：「第一次遇到中這麼多的！」沒想到就在氣氛最高漲時，Cody語出驚人表示：「我已經結婚了。」瞬間讓籃籃如遭雷擊，跌坐在地。

阿翔（右起）、小映、楊繡惠搭乘玩具車。（民視提供）

小映（左起）、籃籃、楊繡惠、阿翔以及胡蘿蔔職人Cody錄製《綜藝新時代》。（民視提供）

在品嚐蘿蔔料理前，職人讓大家收集各種顏色的胡蘿蔔，胡蘿蔔的採收不僅需要靠採收機，還要各種機器的相互配合。籃籃表示自己從小就想要嘗試開怪手，於是職人手把手教導籃籃開挖土機填路，為了鼓舞大家，阿翔還請廖小映幫忙應援「健康營養胡蘿蔔！籃籃Cody一級棒！」、「繡惠嗚煞！繡惠嗚煞！Cody拔拔！」無厘頭的應援讓阿翔笑到翻過去。

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